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Стало известно о столкновениях чеченцев с наркоторговцами во Франции

Стало известно о столкновениях чеченцев с наркоторговцами во ФранцииФото: Christian Hartmann / Reuters

Между чеченцами и наркоторговцами во Франции произошли столкновения. Об этом изданию Tergam.info сообщил президент Союза чеченцев и ингушей Приморских Альп Басхан Магамадов.

По его словам, инцидент произошел ранее в апреле в одном из спальных районов Ниццы, где проживают в том числе выходцы из Чечни. Местные наркоторговцы устроили стрельбу и ранили двух молодых чеченцев. «Есть версия, что один из раненых потребовал от дилеров прекратить наркоторговлю, а второй оказался случайной жертвой. (...) Эта стрельба стала последней каплей», — добавил Магамадов. Ему также стало известно, что преступники активизировались с началом карантина: к ним выстраивались очереди из покупателей по 100 человек.

Президент союза добавил, что чеченцы, понимая опасность наркоторговцев для своих семей, вышли на улицу и прогнали дилеров и их клиентов. Также они вывесили плакат с надписью «Точка наркоторговли закрыта» и теперь пикетируют улицу, чтобы не допустить возвращения преступников.

«Как рассказывают, полицейские, приехавшие после "зачистки" района чеченцами, выяснив у них, что произошло и почему они стоят на улице, поблагодарили их и, сказав, что у них "много работы", уехали. Получилось, что они оставили чеченцев против наркоторговцев», — подчеркнул Магамадов. По его словам, после столкновений в районе появились надписи с угрозами. Кроме того, две ночи подряд неизвестные поджигают автомобили. Например, оказалась сожжена машина француженки, которая заступилась за чеченцев, уточнил собеседник Tergam.info.

Ранее, в марте, сообщалось о похожем инциденте, произошедшем в районе Мирайл во французской Тулузе. Там наркоторговцы обстреляли уроженцев Чечни, работающих в компании по охране жилых домов в криминальных районах города. По предварительным данным, в среду, 11 марта, между чеченцами и неизвестными у входа в дом, где расположен наркопритон, завязался конфликт. Последние сначала ушли, а затем вернулись с охотничьими ружьями и обстреляли охранников. Пятеро уроженцев Чечни получили ранения, однако им удалось разоружить нападавших.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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