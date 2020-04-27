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Светлана Лобода поделилась позитивным видео с дочерьми

Светлана Лобода поделилась позитивным видео с дочерьми

После нескольких недель самоизоляции и строгих ограничений далеко не всем удается сохранять позитивный настрой. Но 37-летняя Светлана Лобода — точно не из числа таких людей. Не впадать в уныние и забыть о невзгодах певице помогают ее дети: девятилетняя Ева и Тильда, которая в следующем месяце отметит свое двухлетие. В инстаграме звезда поделилась позитивным видеороликом, в котором она вместе с дочерьми и домашним питомцем показала, как начинается их утро.

Самое доброе утро. Малышки,

— прокомментировала Лобода ролик.

Лицо младшей дочери Светлана, как всегда, не показала, сняв ее со спины, а вот Еву позволила поклонникам разглядеть очень хорошо.

Какое крутое видео. Настоящее, доброе и полное искренности, Хорошее утро начинается не с кофе, а с ваших постов,

— поблагодарили певицу за публикацию ее подписчики.


Светлана Лобода с дочерьми Тильдой и Евой

Несмотря на то что Лобода признается, что скучает по прежней жизни, плюсы в карантине она тоже успела для себя отметить, и главный из них — возможность проводить много времени с дочерьми.

Представьте, как счастливы ваши дети сейчас, сколько радости они получают от того, что вы рядом,

— писала она в инстаграме.


Сама звезда на карантине не забывает и о занятиях спортом и продолжает регулярно усердно тренироваться дома.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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