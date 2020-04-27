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Связь между запахами и накоплением жира нашли ученые из США

Связь между запахами и накоплением жира нашли ученые из США

Группа американских ученых из Техаса в ходе проводимого исследования выявили, каким образом запахи влияют на способность человеческого организма накапливать жир и тем самым увеличивать вес.

Так, из опубликованной в Nature Communications статьи стало ясно, что существует определенная связь между обонянием и обменом веществ. Ранее специалисты доказали, что человеческий нос способен различать триллион запахов благодаря наличию 450 типов обонятельных рецепторов.

Проведенные на круглых червях исследования показали, что при воздействии определенных запахов ряд нервных клеток либо возбуждаются либо тормозятся. Так, выяснилось, что часть активирующихся нейронов способствуют набору веса либо, напротив, расходованию жировых запасов.

Выделяемый обонятельными клетками нейропептид FLP-1, запускал воздействие генов на работу участков, регулирующих обмен жирами. При этом ученые отметили, что в общем поведение подопытных животных не изменялось. Их организмы получали определенное количество калорий, при этом жир в нем накапливался больше или меньше в зависимости от запаха, сообщают Известия.

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По материалам: u-f.ru

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