Топ-5 знаков зодиака, которым нельзя доверять секреты

Влада Некрасова

Секреты есть у каждого человека и важно понимать, что поведать их можно не всем. Осмотритесь по сторонам, может, у вас есть друг этих знаков зодиака.

5 место — Рак

Не стоит распространяться о своих самых сокровенных тайнах, если не уверен в человеке. Тем более, уверенным до конца никогда быть нельзя. Но все мы люди, а значит, хотим верить. Раки одни из тех, кто являются верными слушателями, но не хранителями тайн. С ними лучше всего говорить только о хорошем, спрашивая незначительные советы! Выговориться, обсудить, наметить планы, но не больше.

4 место — Лев

Если ваши отношения со Львом сложились давно и прочно, то бояться нечего, но если вы не «связаны железно», поостерегитесь. В один из дней вы можете оказаться свидетелем того, что кто-то знает вашу тайну. Это не со зла. Это темперамент и активность, которая присуща этому знаку зодиака. Причем, как настоящие друзья Львы более чем надежны.

3 место — Девы

Слова не вытянешь, если Дева не захочет. Это факт. Будет отшучиваться, искрить юмором и делать вид, что ничего не происходит, но случается, что недомолвки приводят к распространению лишней информации. Секрета вашего напрямую Дева не выдаст, но намекнуть, оказавшись в определенных обстоятельствах, способна.

2 место — Телец

Безопасен максимально, но природная открытость миру часто становится западней. Без «задней мысли», без умысла, а из добрых намерений (как кажется Тельцу), он может подвести ваше доверие. Слишком много времени требуется представителю этого знака, чтобы самому научиться распознавать ложь. Кстати, именно Тельцами часто пользуются недобросовестные умы.

1 место — Козерог

Охотно при ссоре вспомнит многое. Будучи натурой уязвимой и ранимой, способен на разглашение. Потом много раз пожалеет, искренне принесет извинения, сделает все, чтобы загладить вину. Это тоже важно. Не будет делать вид, что не при чем. Постарайтесь понять, все, что рассказано вами кому-либо, это только ваша ошибка.

Берегите свои секреты!

Фото: Pixabay.com