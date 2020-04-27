Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Трамп назвал себя самым трудолюбивым президентом в истории

Трамп назвал себя самым трудолюбивым президентом в истории

Трамп назвал себя самым трудолюбивым президентом в историиДональд ТрампФото: JONATHAN ERNST / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что те, кто знают его, уверены, что он «самый трудолюбивый президент в истории». Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на посты главы государства в социальных сетях.

Трамп отметил, что он работает с раннего утра до поздней ночи и не покидает Белый дом уже много месяцев. «Я точно не могу сказать, но я трудолюбивый человек и, возможно, сделал больше за свои первые 3,5 года на этом посту, чем любой другой президент в истории. Фейковые новости не расскажут о таком», — добавил он.

Лидер страны также обрушился с критикой на журналистов издания The New York Times, которые, по его мнению, получили Нобелевскую премию за их репортаж о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и ее связях с командой самого Трампа. Он особо подчеркнул, что не ест «злобно» гамбургеры и не пьет кока-колу в постели, как пишут в агентстве.

Отмечается, что, видимо, президент имел ввиду Пулитцеровскую премию, которая была присуждена The New York Times. В то время как в репортаже, на которой он ссылается, отмечалось лишь, что глава государства редко появляется в Белом доме до полудня, а гамбургеры и кока-кола упоминались лишь косвенно и никак не были связаны с главой государства.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Личный состав МЧС Чечни побрился наголо по примеру Кадырова
Личный состав МЧС Чечни побрился наголо по примеру Кадырова
Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Каскадеры устроили в Сети флешмоб и показали, как победить коронавирус
Каскадеры устроили в Сети флешмоб и показали, как победить коронавирус
Над смертью отрицавшего коронавирус американца поиздевались
Над смертью отрицавшего коронавирус американца поиздевались
Россия не будет платить Британии 76 миллионов рублей по делу Смычковского
Россия не будет платить Британии 76 миллионов рублей по делу
У хирурга дрожали руки. СМИ рассказали, как Ким Чен Ын оказался в "вегетативном состоянии"
У хирурга дрожали руки. СМИ рассказали, как Ким Чен Ын оказался в
Трамп назвал себя самым трудолюбивым президентом в истории
Трамп назвал себя самым трудолюбивым президентом в истории
Памяти Джульетто Кьезы: друг России и русских, защитник «общего блага»
Памяти Джульетто Кьезы: друг России и русских, защитник «общего блага»
SIPRI: Россия вошла в пятерку стран с наибольшими затратами на оборону
SIPRI: Россия вошла в пятерку стран с наибольшими затратами на оборону
Дни силы в мае 2020 года
Дни силы в мае 2020 года
Новак: При полном заполнении хранилищ нефти наступает коллапс
Новак: При полном заполнении хранилищ нефти наступает коллапс
Цена на нефть снова выросла
Цена на нефть снова выросла

Топ на сегодня

Названа опасность использования смартфонов во время пандемии коронавируса
Названа опасность использования смартфонов во время пандемии
Выборы в Сербии состоятся по окончании эпидемии
Выборы в Сербии состоятся по окончании эпидемии
5 заблуждений об эзотерике, в которые люди ошибочно верят
5 заблуждений об эзотерике, в которые люди ошибочно верят
Банки в первом квартале сократили число выданных потребкредитов
Банки в первом квартале сократили число выданных потребкредитов
В Москве скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова
В Москве скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова

Еще по теме

Трамп заявил, что информация о «вмешательстве» РФ была внедрена демократами
Трамп назвал расследование о «российском влиянии» позором для США
Трамп обвинил Facebook и СМИ в заговоре
Трамп считает «смешной» информацию о вмешательстве РФ в выборы в США