Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Трампа обвинили в неэффективной борьбе с коронавирусом

Трампа обвинили в неэффективной борьбе с коронавирусом

Трампа обвинили в неэффективной борьбе с коронавирусомНэнси ПелосиФото: Tom Brenner / Reuters

Председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси обвинила президента США Дональда Трампа в неэффективной борьбе с коронавирусом. Об этом она заявила в интервью CNN, опубликованном в их Twitter.

Она напомнила, что решение американского президента о закрытии границы с Китаем считали великим, хотя оттуда все равно прибывали десятки тысяч людей. «Это был далеко не самый великий момент... Если вы закрываете дверь, то закройте ее полностью», — указала Пелоси.

7 апреля Трамп заявлял, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советовала не закрывать границу с Китаем, от чего он отказался. Президент подчеркнул, что такая рекомендация была «абсолютно провальной». Вскоре США приостановили финансирование организации.

Границы между США и Китаем были закрыты еще 2 февраля. The New York Times писали, что за два месяца после введения ограничений оттуда все равно прибыло около 40 тысяч человек.

По последним данным, в стране зафиксировано более 790 тысяч случаев заражения коронавирусом. 42,2 тысячи человек погибли, а 52,1 тысяча вылечились.

7 очень простых советов и&nbspдействий, доступных абсолютно каждому&nbspиз&nbspнас
# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Хакеры атаковали владельцев Xiaomi
Хакеры атаковали владельцев Xiaomi
В российском регионе людей без масок начнут штрафовать
В российском регионе людей без масок начнут штрафовать
ВОЗ предупредила о возможности повторного заражения COVID-19
ВОЗ предупредила о возможности повторного заражения COVID-19
Koktebel Jazz Party проведет онлайн-марафон в поддержку врачей
Koktebel Jazz Party проведет онлайн-марафон в поддержку врачей
Россия не зафиксировала нарушений перемирия в Сирии за сутки
Россия не зафиксировала нарушений перемирия в Сирии за сутки
Анджелина Джоли о воспитании детей: "Невозможно быть идеальным родителем"
Анджелина Джоли о воспитании детей: "Невозможно быть идеальным
Трампа обвинили в неэффективной борьбе с коронавирусом
Трампа обвинили в неэффективной борьбе с коронавирусом
Путин поручил снизить минимальный размер первого взноса на ипотеку
Путин поручил снизить минимальный размер первого взноса на ипотеку
Сергей Маковецкий ответил критикам сериала «Зулейха открывает глаза»
Сергей Маковецкий ответил критикам сериала «Зулейха открывает глаза»
Какого числа Радоница в 2020 году
Какого числа Радоница в 2020 году
​Гидрометцентр пообещал россиянам рекордно жаркий год
​Гидрометцентр пообещал россиянам рекордно жаркий год
Цены на нефть начали резко падать
Цены на нефть начали резко падать

Топ на сегодня

В России за сутки обнаружен 6361 случай заражения COVID-19
В России за сутки обнаружен 6361 случай заражения COVID-19
Кто скрывался под масками Льва, Оленя, Попугая и Волка
Кто скрывался под масками Льва, Оленя, Попугая и Волка
Хорошая жизнь Джульетто Кьезы
Хорошая жизнь Джульетто Кьезы
В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом
В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом
Посол КНДР оценил ситуации с COVID-19 в стране
Посол КНДР оценил ситуации с COVID-19 в стране

Еще по теме

Конгресс США начинает процедуру импичмента Трампа
Процедура импичмента против президента Трампа начата, заявили в Конгрессе США
Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа
Объявлено о начале процедуры импичмента Дональда Трампа