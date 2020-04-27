Три верных признака, которые помогут вычислить человека с плохой энергетикой

Вадим Карасев

Всех людей можно разделить на две большие группы: позитивных и негативных. Эксперты рекомендуют как можно меньше контактировать с теми, кто излучает негативную энергию. Мы расскажем вам о том, как вычислить таких людей.

Нередко люди с плохой энергетикой преследуют какие-то свои цели при тесном взаимодействии с вами. Если в вашем окружении есть подобные личности, пользуйтесь заговорами от злых людей. Это поможет вам сохранить удачу.

Речь идет о:

Чем опасны такие люди

токсичных людях;энергетических вампирах;манипуляторах.

Сперва следует разобраться, почему важно уметь определять таких людей. Дело в том, что долгое пребывание рядом с ними может навредить вашим самочувствию, удаче и настроению. Длительный контакт с отрицательной энергией может приводить к недомоганию, головным болям, потере самоуверенности, появлению негативных и вирусных программ. Как следствие, есть опасность потерять удачу и способность нормально работать, отдыхать, думать.

Разновидности людей с негативной энергетикой

Токсичные люди опасны тем, что их негатива настолько много, что они «делятся» им с окружающими — кто-то специально, а кто-то не по своей воле. Сюда можно отнести, например, тех, кто постоянно «ноет», вечно чем-то недоволен или проявляет излишний скептицизм, заражающий всех вокруг.

Энергетические вампиры обладают способностью и желанием питаться чужой энергией. Это те люди, которые не могут в одиночку справляться с трудностями: им необходимо вовлекать в них окружающих. В большинстве случаев эти люди не осознают, что являются вампирами. Ранее мы рассказывали, как уберечь себя от их влияния при помощи специальных оберегов.

Манипуляторы — это люди, которые идут на осознанный «вампиризм», пытаясь воспользоваться вашей слабостью, беззащитностью или доверчивостью. С ними стоит быть предельно осторожными, потому что они хорошо умеют скрывать свои намерения. Среди них встречаются такие люди, от которых очень сложно отделаться. Эти «прилипалы» просто так вас не отпустят. Они могут давить на жалость и взывать к вашей совести.

Признаки негативного человека

1. Ваша интуиция говорит вам, что человек опасен. В таких случаях ощущения решают очень многое. Даже те, у кого слабое шестое чувство, запросто могут почувствовать манипулятора или токсичного человека. Обостряется интуиция из-за того, что ваше биополе начинает претерпевать очень сильные изменения рядом с тем, от кого веет отрицательной энергией. Эти изменения ощущаются особенно сильно в самом начале. Каждый раз, когда вы видите человека с плохой энергетикой, в начале разговора у вас появляется чувство, что что-то не так. Это и есть главный признак того, что ваше биополе теряет силу.

2. Вы в постоянном напряжении. Рядом с тем, от кого исходит плохая энергия, вы не можете расслабиться, вас постоянно что-то беспокоит. Вы не можете сосредоточиться ни на работе, ни на отдыхе. У вас появляется желание уйти в другое помещение. Почти всегда негативные люди вызывают отрицательные эмоции, поэтому не хочется с ними видеться, говорить и даже думать о них. Если в вашем окружении есть такие люди, эксперты сайта dailyhoro.ru советуют от них скрываться. Скорее всего, это манипуляторы или энергетические вампиры.

3. Вы не можете общаться с человеком. Либо он слишком назойлив, и поэтому вы устаете от него, либо человек слишком упорно пытается вам понравиться. Несмотря на то, что человек с плохой энергетикой пытается казаться добрым и отзывчивым, с ним очень сложно находить общий язык, приходить к компромиссам. Он может провоцировать в вас чувство вины, злобу, либо пытаться быть похожим на вас, навязываться в друзья. Несмотря на то, что он кажется открытым, с ним не хочется делиться какой-то информацией.