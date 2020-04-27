Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » У хирурга дрожали руки. СМИ рассказали, как Ким Чен Ын оказался в "вегетативном состоянии"

У хирурга дрожали руки. СМИ рассказали, как Ким Чен Ын оказался в "вегетативном состоянии"

У хирурга дрожали руки. СМИ рассказали, как Ким Чен Ын оказался в "вегетативном состоянии"
Состояние главы КНДР Ким Чен Ын резко ухудшилось из-за того, что делавший ему операцию хирург сильно нервничал и не успел закончить необходимые манипуляции в срок. Об этом пишет японский журнал Shukan Gendai со ссылкой на источник в медицинских кругах Китая.

По его словам, глава КНДР во время очередной поездки по стране почувствовал себя плохо и его доставили в ближайшую больницу, где ему сделали массаж сердца. Одновременно с этим в Пекин была направлена просьба прислать бригаду квалифицированных врачей. В Китае оперативно сформировали бригаду из 50 врачей со всем необходимым оборудованием и оправили ее в КНДР.

Однако северокорейские медики решили, что могут не дождаться помощи из КНР и решили сами провести операцию Ким Чен Ыну по стентированию сердечных кровеносных сосудов. Ее поручили местному врачу, который много лет тренировался в Китае.
Уточняется, что эта несложная операция может быть завершена примерно за одну минуту. Но, по словам источника, хирург настолько волновался, что у него буквально дрожали руки. Кроме того, у него не было опыта подобных операций на тучных пациентах. В результате ему потребовалось около восьми минут, за которые Ким Чен Ын "перешел в вегетативное состояние".

Напомним, в КНДР официальные власти состояние Ким Чен Ына не комментируют. Но после слухов появления слухов, что Ким Чен Ын умер, государственное радио передало от главы государства благодарность строителям городка Самчжиен. При этом его новых фото не показали.

В то же время северокорейский дипломат Алехандро Као де Бенос назвал слухи о тяжелом состоянии Ким Чен Ына "ложной и злонамеренной информацией".
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Личный состав МЧС Чечни побрился наголо по примеру Кадырова
Личный состав МЧС Чечни побрился наголо по примеру Кадырова
Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Каскадеры устроили в Сети флешмоб и показали, как победить коронавирус
Каскадеры устроили в Сети флешмоб и показали, как победить коронавирус
Над смертью отрицавшего коронавирус американца поиздевались
Над смертью отрицавшего коронавирус американца поиздевались
Россия не будет платить Британии 76 миллионов рублей по делу Смычковского
Россия не будет платить Британии 76 миллионов рублей по делу
У хирурга дрожали руки. СМИ рассказали, как Ким Чен Ын оказался в "вегетативном состоянии"
У хирурга дрожали руки. СМИ рассказали, как Ким Чен Ын оказался в
Трамп назвал себя самым трудолюбивым президентом в истории
Трамп назвал себя самым трудолюбивым президентом в истории
Памяти Джульетто Кьезы: друг России и русских, защитник «общего блага»
Памяти Джульетто Кьезы: друг России и русских, защитник «общего блага»
SIPRI: Россия вошла в пятерку стран с наибольшими затратами на оборону
SIPRI: Россия вошла в пятерку стран с наибольшими затратами на оборону
Дни силы в мае 2020 года
Дни силы в мае 2020 года
Новак: При полном заполнении хранилищ нефти наступает коллапс
Новак: При полном заполнении хранилищ нефти наступает коллапс
Цена на нефть снова выросла
Цена на нефть снова выросла

Топ на сегодня

Названа опасность использования смартфонов во время пандемии коронавируса
Названа опасность использования смартфонов во время пандемии
Выборы в Сербии состоятся по окончании эпидемии
Выборы в Сербии состоятся по окончании эпидемии
5 заблуждений об эзотерике, в которые люди ошибочно верят
5 заблуждений об эзотерике, в которые люди ошибочно верят
Банки в первом квартале сократили число выданных потребкредитов
Банки в первом квартале сократили число выданных потребкредитов
В Москве скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова
В Москве скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова

Еще по теме

Власти Южной Кореи рассказали о состоянии Ким Чен Ына
В Северной Корее рассказали о работе Ким Чен Ына с документами
В Китае не зафиксировали повышения радиационного фона на границе с КНДР
Лидер "Алисы" Кинчев прооперирован после инфаркта