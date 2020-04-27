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У Зеленского заговорили о возможном открытии рынков

У Зеленского заговорили о возможном открытии рынков

После волны протестов украинских фермеров, которые не могут продать выращенную продукцию из-за карантина в связи с эпидемией COVID-19, власти решили ослабить ограничения. Об этом сообщили в Офисе президента.

На очередном совещании по вопросам борьбы с коронавирусом Зеленский поручил правительству отработать вопрос возможности открытия рынков и утвердить его на заседании Кабмина.

«Поскольку продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно. Установим четкие правила и давайте позволим открыть. Надо учиться жить и работать в новых условиях», — сказал Зеленский.

Кабмин должен утвердить протокол соблюдения правил безопасности для рынков во время эпидемии. Речь идет о более 280 крытых продовольственных рынках.

Напомним, ужесточение правил карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса в Украине, привело к закрытию многих рынков по всей стране. Сотни фермеров потеряли площадку для сбыта своей продукции. Люди вынуждены бесплатно раздавать выращенные овощи, чтобы не выбрасывать их на мусорник.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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