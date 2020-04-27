Украина открыла специальный авиарейс для эвакуации из Европы

Алексей Вольцев

Украина возобновила сообщение со Швецией для отправки специального разового рейса компании SkyUp из Стокгольма в Киев, после того как украинская власть отказала в работе чартерных рейсов. Об этом сообщило посольство Украины в Швеции в своей заметке в Facebook.В сообщении посольства указано, что во вторник, 28 апреля в 09.00 состоится специальный рейс авиакомпанией "SkyUp Airlines" по маршруту Стокгольм-Киев. Каждый человек, который прибудет самолетом в Украину будет отправлен на самоизоляцию по месту жительства при условии установки мобильного приложения "Действий дома".Количество билетов на этот авиарейс будет ограничено, а в следующие несколько месяцев новых авиарейсов не будет, отметили в посольстве."В связи с этим рекомендуем воспользоваться возможностью для возвращения в Украину. Особенно это касается наших граждан у которых завершается срок легального пребывания в Швеции. Учтите, что на основании польских виз и виз других стран вы можете находиться за пределами страны, выдавшей визу, не более 3 месяцев, далее идет нарушение пребывания в Шенгенской зоне. В случае превышения периода безвизового пребывания в Швеции, при выезде может быть составлен административный протокол и запрещен въезд в страны Шенгенской зоны от 1 до 5 лет", - говорится в сообщении.Отмечается, что для возвращения в Украину граждане должны заполнить согласие на обсервацию и скачать приложение "Действий дома"."Приложение устанавливается в смартфоны лиц, которые могут быть потенциальными носителями вируса COVID-19 и которых зарегистрированы в медучреждениях как тех, что нуждаются в самоизоляции или обсервации", - сообщили в посольстве.