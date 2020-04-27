Установлена личность калининградки, прикурившей от Вечного огня

Влада Некрасова

В Калининграде установлена личность девушка, которая прикурила от Вечного огня на братской могиле.

Как сообщили сегодня, 27 апреля, корреспонденту ИА Newstes в правоохранительных органах, в совершении противоправных действий подозреваются две жительницы Калининграда 1999 и 2000 годов рождения. Обе учатся в средне-специальных образовательных организациях Калининграда. Одна девушка подкуривала от Вечного огня, а другая снимала этот процесс на телефон.

В настоящее время органы проводят юридическую оценку правонарушения. Действия 20-летней и 21-летней гражданок подпадают под ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма. Осквернение символов воинской славы России, совершённые публично). Данное преступление наказывается штрафом в размере до 300 тысяч рублей либо исправительными работами на срок до одного года.

ИА Newstes напоминает, что накануне в соцсетях появился ролик, на котором молодая особа поджигает сигарету от Вечного огня, расположенного на братской могиле на улице Комсомольской в Калининграде. Девушка на камеру обосновывает свои действия тем, что «у моей подруги нет зажигалки».В братской могиле покоятся останки более 600 военнослужащих Красной армии, павших при взятии Кёнигсберга. Памятник установлен в 1950 году, мемориальный комплекс с Вечным огнём открыт 30 октября 1969 года. Центром композиции мемориального комплекса является стена с семью высеченными лицами воинов и эпитафией: «Подвиг ваш бессмертен».

Стоит отметить, что три месяца назад в городе Уссурийске Приморского края за аналогичные действия суд приговорил двух молодых людей в возрасте 20 лет и 21 год к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения. Юноши в октябре 2019 года засыпали Вечный огонь землёй.