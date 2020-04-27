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В центре Киева упал шпиль исторического здания (фото)

В центре Киева упал шпиль исторического здания (фото)

В Киеве рухнул шпиль с одного из исторических зданий на Крещатике. Декоративная конструкция на вершине дома проржавела и упала на тротуар.

Место падения по улице Крещатик, 13, ограждено. Пострадавших вследствие инцидента не было. Фото с места происшествия опубликованы в группе «Архитектура Украины» в Facebook.

Беглый осмотр упавших декоративных элементов не оставляет сомнения в причинах инцидента. Шпиль обветшал и рухнул под порывами ветра.

Здание по улице Крещатик, 13, было построено в 1948 году и выделялось в архитектурном ансамбле улицы благодаря шпилю и фигурным обелискам на верхнем ярусе. В доме с 50-х годов жили художники, актеры, музыканты, дирижеры, деятели науки.

Напомним, в здании по улице Крещатик, 29, обвалился старый балкон. Расследование выяснило, что часть здания находилась в аварийном состоянии.

Фото Архітектура України/Facebook

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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