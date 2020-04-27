В Чехии обвинили Россию в попытке отравить пражских чиновников

Лидия Мартынова

В начале апреля в Чехию по дипломатическому паспорту приехал россиянин, который привез в чемодане яд рицин с целью отравить мэра Праги и еще одного местного политика. Об этом сообщается в материале чешского издания Respekt.

По информации неназванного источника, россиянин оказался сотрудником российской спецслужбы, а воспользоваться дипломатическим паспортом ему могли помочь в посольстве России. При этом в чешском издании предположили, что яд предназначался мэру Праги Зденеку Гржибе и главе администрации шестого района города Ондржею Коларжу. Отмечается, что спецслужбы Чехии знали о прибытии мужчины и отнеслись к нему как человеку, потенциально представляющему угрозу для двоих местных политиков. Кроме того указывается, что коллеги россиянина месяц назад должны были отправиться из России в разные города Европы.

В свою очередь, в Кремле заявили, что не знают о материале чешского издания.

«Мы не в курсе вообще этого расследования, мы не знаем, кто это расследовал, похоже на очередную „утку“», — заявил сегодня, 27 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, 3 апреля в Праге был демонтирован памятник советскому маршалу Ивану Коневу и именно Коларж принял это решение. В свою очередь, Гржиб утвердил переименование площади, на которой располагается российское посольство, в площадь Бориса Немцова. На прошлой неделе пресс-служба пражского мэра подтвердила, что Гржиба находится под охраной полиции. Он попросил о защите после того, как заметил слежку за собой.