В Чехии обвинили Россию в попытке отравить пражских чиновников
В начале апреля в Чехию по дипломатическому паспорту приехал россиянин, который привез в чемодане яд рицин с целью отравить мэра Праги и еще одного местного политика. Об этом сообщается в материале чешского издания Respekt.
По информации неназванного источника, россиянин оказался сотрудником российской спецслужбы, а воспользоваться дипломатическим паспортом ему могли помочь в посольстве России. При этом в чешском издании предположили, что яд предназначался мэру Праги Зденеку Гржибе и главе администрации шестого района города Ондржею Коларжу. Отмечается, что спецслужбы Чехии знали о прибытии мужчины и отнеслись к нему как человеку, потенциально представляющему угрозу для двоих местных политиков. Кроме того указывается, что коллеги россиянина месяц назад должны были отправиться из России в разные города Европы.
В свою очередь, в Кремле заявили, что не знают о материале чешского издания.
Напомним, 3 апреля в Праге был демонтирован памятник советскому маршалу Ивану Коневу и именно Коларж принял это решение. В свою очередь, Гржиб утвердил переименование площади, на которой располагается российское посольство, в площадь Бориса Немцова. На прошлой неделе пресс-служба пражского мэра подтвердила, что Гржиба находится под охраной полиции. Он попросил о защите после того, как заметил слежку за собой.