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В деле о сексуальных домогательствах со стороны Байдена появилась новая улика

В деле о сексуальных домогательствах со стороны Байдена появилась новая уликаФото: Globallookpress.com

В деле о сексуальных домогательствах со стороны наиболее вероятного кандидата от Демократической партии США на грядущих выборах, бывшего вице-президента Джо Байдена, в которых политика обвинила его бывшая помощница Тара Рид, появилась новая улика. Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, в конце апреля в сети был опубликован отрывок из выпуска шоу Ларри Кинга, вышедшего в эфир в августе 1993 года. На кадрах запечатлен момент, когда в студию звонит женщина из города Сан-Луис-Обиспо, штат Калифорния. Она рассказывает, что ее дочь работала на «известного сенатора» и была вынуждена уволиться после того, как столкнулась с «непреодолимыми проблемами» на службе. Собеседница Кинга отмечает, что предлагала дочери рассказать об этой истории СМИ, однако та отказалась это делать «из уважения» к этому политику.

Имя женщины и сенатора в эфире не звучит, однако сама Рид подтвердила Politico, что голос звонившей принадлежит ее матери. Кроме того, как отмечает издание The Intercept, известно, что на тот момент мать бывшей помощницы Байдена Джанетт Алтимус (Jeanette Altimus) жила именно в Сан-Луис-Обиспо.

До появления этого видеоролика в сети Рид рассказывала журналистам о том, что ее мать звонила в студию Кинга во время эфира и жаловалась на домогательства в адрес дочери со стороны одного из сенаторов. Однако бывшая помощница Байдена не смогла вспомнить, когда именно вышел этот выпуск, поэтому до недавнего времени подтверждений ее слов не было.

На данный момент в штабе бывшего вице-президента никак не прокомментировали опубликованный видеоматериал.

Ранее в апреле бывшая сотрудница Сената Конгресса США Тара Рид заявила, что почти 30 лет назад подвергалась харассменту со стороны Байдена, который на тот момент занимал должность сенатора от штата Делавэр. По ее словам, в 1993 году политик в одном из коридоров Капитолия без разрешения целовал ее, прикасался к ней, а также настаивал на интимных отношениях. При этом никаких мер в отношении Байдена тогда принято не было, хотя женщина рассказала об этом инциденте трем его старшим помощникам и отделу Сената по работе с персоналом.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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