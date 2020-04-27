В Евросоюзе призвали сделать пожертвования на борьбу с коронавирусом

Лидия Мартынова

Европейский союз призывает страны и организации по всему миру сделать пожертвования в ходе донорского марафона по сбору средств на общемировую борьбу с коронавирусом "Глобальный ответ на коронавирус", который пройдет 4 мая по инициативе Европейской комиссии, говорится в распространенном документе Европейской комиссии.

"Европейский союз объединяет усилия с глобальными партнерами, чтобы призвать к пожертвованиям в ходе "Глобального ответа на коронавирус" - конференции, которая стартует 4 мая 2020 года. Чтобы собрать средства для поддержки общих усилий, Европейский Союз и его партнеры организуют глобальный донорский марафон. Призываем страны и организации по всему миру взять на себя обязательства по достижению цели в 7,5 миллиардов евро", - указали в Еврокомиссии.