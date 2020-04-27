В Госдуме встали на защиту скандального сериала «Зулейха открывает глаза»

Вадим Карасев

Сергей МироновФото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»

В Госдуме встали на защиту скандального сериала «Зулейха открывает глаза» по одноименному роману Гузель Яхиной. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов похвалил проект в своем Facebook-аккаунте.

По его мнению, проект снят великолепно, а актриса Чулпан Хаматова сыграла в нем свою лучшую роль, используя взгляд и мимику. Политик также отметил, что «давно не видел такого бережного отношения режиссера к тексту, к самой книге и к теме, затронутой в ней».

«Оскорбились все: верующие и неверующие, русские и татары, депутаты Госдумы и другие. И что же всех так оскорбило?» — удивился Миронов. Он обратился ко всем, кто обвиняет сериал в «антисоветчине», и заявил, что то, что показано в «Зулейха открывает глаза», на самом деле является смягченной версией настоящей истории.

16 апреля Хаматова пожаловалась, что из-за роли ей поступают проклятья «со стороны радикально настроенной части татарского общества». Кроме того, 27 апреля стало известно, что глава думского комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов призвал проверить сериал на оскорбление чувств верующих.

Действие сериала «Зулейха открывает глаза» разворачивается в 1930 году. У главной героини, татарской крестьянки, красногвардейцы убивают мужа, а ее ссылают в Сибирь. Премьера сериала состоялась в эфире телеканала «Россия 1», после этого показ фильма потребовала запретить непарламентская партия «Коммунисты России».