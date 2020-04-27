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В Испании со 2 мая разрешат прогулки. Число новых и летальных случаев COVID-19 упало до минимума за апрель

В Испании со 2 мая разрешат прогулки. Число новых и летальных случаев COVID-19 упало до минимума за апрель
Правительство Испании разрешит гражданам прогулки со 2 мая, если ежедневные показатели заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции продолжат снижаться. Об этом в видеообращении в своем Twitter заявил премьер-министр Педро Санчес.

"Если мы будем действовать с осторожностью, а тенденция продолжит оставаться позитивной, со 2 мая будут разрешены выход на улицу для индивидуальной физической активности и прогулки с людьми, с которыми мы живем", – сказал премьер.

Он напомнил, что с 26 апреля детям до 14 лет разрешено гулять до часа в день в сопровождении взрослого, и призвал не выходить за рамки этих ограничений.
В зависимости от статистики, дальнейшее ослабление карантинных норм может стать еженедельным, предположил Санчес. "Но это не гонка – кто раньше откроет торговый центр или свое малое предприятие", – предупредил он.

По данным министерства здравоохранения на утро 26 сентября, за 24 часа зафиксировано резкое снижение числа умерших (с 378 до 288, -90) от COVID-19, а также спад выявления новых активных случаев (с 2944 до 1729, -1215). Это наименьшая суточная летальность с 18 марта и самый низкий показатель суточной заболеваемости с 14 марта.

Всего с начала эпидемии умерло 23 190 жителей Испании подтверждено 207 634 случая инфицирования коронавирусом.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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