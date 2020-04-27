В Италии военные из России продезинфицировали пансионаты для пожилых

Алексей Вольцев

Российские военнослужащие вместе с военными подразделения радиационной, химической и биологической защиты ВС Италии продезинфицировали дома престарелых в трех городах Ломбардии, сообщает Минобороны РФ.

"Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ вооружённых сил Италии провели дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих дорог ещё трех лечебных учреждений провинции Брешиа (Ломбардия)", - говорится в сообщении.

Дезинфекция проведена в домах для пожилых людей в городах Понтольо, Палаццоло-суль'Олье и Колонье провинции Брешиа.

РХБЗ Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в более чем 80 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 88 зданий и сооружений, более 680 тысяч квадратных метров внутренних помещений и более 135 тысяч квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.