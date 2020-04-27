Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Италии военные из России продезинфицировали пансионаты для пожилых

В Италии военные из России продезинфицировали пансионаты для пожилых

В Италии военные из России продезинфицировали пансионаты для пожилых
Российские военнослужащие вместе с военными подразделения радиационной, химической и биологической защиты ВС Италии продезинфицировали дома престарелых в трех городах Ломбардии, сообщает Минобороны РФ.

"Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ вооружённых сил Италии провели дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих дорог ещё трех лечебных учреждений провинции Брешиа (Ломбардия)", - говорится в сообщении.

Дезинфекция проведена в домах для пожилых людей в городах Понтольо, Палаццоло-суль'Олье и Колонье провинции Брешиа.


РХБЗ Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в более чем 80 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 88 зданий и сооружений, более 680 тысяч квадратных метров внутренних помещений и более 135 тысяч квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Личный состав МЧС Чечни побрился наголо по примеру Кадырова
Личный состав МЧС Чечни побрился наголо по примеру Кадырова
Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Каскадеры устроили в Сети флешмоб и показали, как победить коронавирус
Каскадеры устроили в Сети флешмоб и показали, как победить коронавирус
Над смертью отрицавшего коронавирус американца поиздевались
Над смертью отрицавшего коронавирус американца поиздевались
Россия не будет платить Британии 76 миллионов рублей по делу Смычковского
Россия не будет платить Британии 76 миллионов рублей по делу
У хирурга дрожали руки. СМИ рассказали, как Ким Чен Ын оказался в "вегетативном состоянии"
У хирурга дрожали руки. СМИ рассказали, как Ким Чен Ын оказался в
Трамп назвал себя самым трудолюбивым президентом в истории
Трамп назвал себя самым трудолюбивым президентом в истории
Памяти Джульетто Кьезы: друг России и русских, защитник «общего блага»
Памяти Джульетто Кьезы: друг России и русских, защитник «общего блага»
SIPRI: Россия вошла в пятерку стран с наибольшими затратами на оборону
SIPRI: Россия вошла в пятерку стран с наибольшими затратами на оборону
Дни силы в мае 2020 года
Дни силы в мае 2020 года
Новак: При полном заполнении хранилищ нефти наступает коллапс
Новак: При полном заполнении хранилищ нефти наступает коллапс
Цена на нефть снова выросла
Цена на нефть снова выросла

Топ на сегодня

Названа опасность использования смартфонов во время пандемии коронавируса
Названа опасность использования смартфонов во время пандемии
Выборы в Сербии состоятся по окончании эпидемии
Выборы в Сербии состоятся по окончании эпидемии
5 заблуждений об эзотерике, в которые люди ошибочно верят
5 заблуждений об эзотерике, в которые люди ошибочно верят
Банки в первом квартале сократили число выданных потребкредитов
Банки в первом квартале сократили число выданных потребкредитов
В Москве скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова
В Москве скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова

Еще по теме

Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии
Российские специалисты продолжают дезинфекцию в пансионатах Ломбардии
Российские военные медики начали прием больных в итальянском Бергамо
Войска РХБ защиты ВВО дезинфицировали более 200 тыс "квадратов" в Приморье