Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Эстонии пообещали заклеить российский Крым в учебнике

В Эстонии пообещали заклеить российский Крым в учебнике

В Эстонии разгорелся скандал из-за учебника английского языка, где полуостров Крым был отмечен как российская территория. В Министерстве образования и науки Эстонии назвали это досадным недоразумением и пообещали сделать наклейку.

Конгресс украинцев Эстонии выступил с заявлением о том, что в новом учебнике английского языка напечатана фальшивая информация, которая игнорирует территориальную целостность украинского государства. Конгресс обратился в Минобрнауки страны с требованием изъять учебное пособие из школ.

На заявление последовала реакция властей Эстонии. Вице-канцлер Министерства образования и науки Кристи Винтер-Немвальтс выразила сожаление по поводу сложившейся ситуации и заявила, что представленная в учебнике информация не согласуется с внешней политикой Эстонии.


В ответе конгрессу украинцев указано, что на карте учебника Крым отмечен российской территорией без злого умысла. Издательство Studium намерено откорректировать данные с помощью наклейки на имеющуюся карту, потому что на полный перевыпуск учебника требуется 20 тыс. евро, пишет РИА Новости Крым.

Читайте также: Сотни больных и умерших от коронавируса в Крыму разглядела Украина
# Политика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Личный состав МЧС Чечни побрился наголо по примеру Кадырова
Личный состав МЧС Чечни побрился наголо по примеру Кадырова
Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Каскадеры устроили в Сети флешмоб и показали, как победить коронавирус
Каскадеры устроили в Сети флешмоб и показали, как победить коронавирус
Над смертью отрицавшего коронавирус американца поиздевались
Над смертью отрицавшего коронавирус американца поиздевались
Россия не будет платить Британии 76 миллионов рублей по делу Смычковского
Россия не будет платить Британии 76 миллионов рублей по делу
У хирурга дрожали руки. СМИ рассказали, как Ким Чен Ын оказался в "вегетативном состоянии"
У хирурга дрожали руки. СМИ рассказали, как Ким Чен Ын оказался в
Трамп назвал себя самым трудолюбивым президентом в истории
Трамп назвал себя самым трудолюбивым президентом в истории
Памяти Джульетто Кьезы: друг России и русских, защитник «общего блага»
Памяти Джульетто Кьезы: друг России и русских, защитник «общего блага»
SIPRI: Россия вошла в пятерку стран с наибольшими затратами на оборону
SIPRI: Россия вошла в пятерку стран с наибольшими затратами на оборону
Дни силы в мае 2020 года
Дни силы в мае 2020 года
Новак: При полном заполнении хранилищ нефти наступает коллапс
Новак: При полном заполнении хранилищ нефти наступает коллапс
Цена на нефть снова выросла
Цена на нефть снова выросла

Топ на сегодня

Названа опасность использования смартфонов во время пандемии коронавируса
Названа опасность использования смартфонов во время пандемии
Выборы в Сербии состоятся по окончании эпидемии
Выборы в Сербии состоятся по окончании эпидемии
5 заблуждений об эзотерике, в которые люди ошибочно верят
5 заблуждений об эзотерике, в которые люди ошибочно верят
Банки в первом квартале сократили число выданных потребкредитов
Банки в первом квартале сократили число выданных потребкредитов
В Москве скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова
В Москве скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова

Еще по теме

Президент Эстонии рассказала о соседском «великодушии», проявленном к России
Военный самолет РФ нарушил воздушное пространство Эстонии
Телеграмма Путина обезоружила разведку Эстонии
Российский самолет нарушил воздушные границы республики — МИД Эстонии