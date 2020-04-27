В Эстонии пообещали заклеить российский Крым в учебнике

Вадим Карасев

В Эстонии разгорелся скандал из-за учебника английского языка, где полуостров Крым был отмечен как российская территория. В Министерстве образования и науки Эстонии назвали это досадным недоразумением и пообещали сделать наклейку.

Конгресс украинцев Эстонии выступил с заявлением о том, что в новом учебнике английского языка напечатана фальшивая информация, которая игнорирует территориальную целостность украинского государства. Конгресс обратился в Минобрнауки страны с требованием изъять учебное пособие из школ.

На заявление последовала реакция властей Эстонии. Вице-канцлер Министерства образования и науки Кристи Винтер-Немвальтс выразила сожаление по поводу сложившейся ситуации и заявила, что представленная в учебнике информация не согласуется с внешней политикой Эстонии.





В ответе конгрессу украинцев указано, что на карте учебника Крым отмечен российской территорией без злого умысла. Издательство Studium намерено откорректировать данные с помощью наклейки на имеющуюся карту, потому что на полный перевыпуск учебника требуется 20 тыс. евро, пишет РИА Новости Крым.

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