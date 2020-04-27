В Калуге возобновит производство завод Volkswagen

Влада Некрасова

Предприятие Volkswagen Group Rus в Калуге возобновляет работу с 27 апреля, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

Volkswagen с 30 марта приостановил производство машин на своих российских площадках в Калуге и Нижнем Новгороде в связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов концерна. Первоначально планировалось, что сборка машин возобновится 17 апреля. Но затем компания сообщила о запуске производства в Калуге с 27 апреля.