В Калуге возобновит производство завод Volkswagen
Сегодня, 02:35 Влада Некрасова
Предприятие Volkswagen Group Rus в Калуге возобновляет работу с 27 апреля, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
Volkswagen с 30 марта приостановил производство машин на своих российских площадках в Калуге и Нижнем Новгороде в связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов концерна. Первоначально планировалось, что сборка машин возобновится 17 апреля. Но затем компания сообщила о запуске производства в Калуге с 27 апреля.
По материалам: ria.ru