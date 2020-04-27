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В Калуге возобновит производство завод Volkswagen

В Калуге возобновит производство завод Volkswagen
Предприятие Volkswagen Group Rus в Калуге возобновляет работу с 27 апреля, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

Volkswagen с 30 марта приостановил производство машин на своих российских площадках в Калуге и Нижнем Новгороде в связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов концерна. Первоначально планировалось, что сборка машин возобновится 17 апреля. Но затем компания сообщила о запуске производства в Калуге с 27 апреля.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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