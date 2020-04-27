Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В КоАП включат принцип презумпции невиновности

В КоАП включат принцип презумпции невиновностиФото: ALEXANDRA ANIKEEVA / Reuters

Министерство юстиции РФ заявило о включении в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) положения о презумпции невиновности привлекаемых к ответственности. Данное решение было принято после публичного обсуждения данной идеи, передает ТАСС.

Изначально принцип презумпции невиновности не был добавлен, так как он уже присутствует в проекте Процессуального кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, который подготавливался одновременно с КоАП, заявили представители министерства юстиции.

После ряда замечаний об его отсутствии, поступивших в министерство, было «принято решение закрепить принцип в статье 1.12 проекта КоАП». Также в ведомстве подчеркнули особую важность данного фундаментального принципа, которая тоже сыграла роль в принятии подобного решения.

Текст статьи будет следующим: «Лицо, привлекаемое к административной ответственности, является невиновным, пока его виновность не будет установлена в порядке, предусмотренном Процессуальным кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях».

Дальнейшие подробности касательно принципа презумпции невиновности будут освещены в проекте Процессуального кодекса об административных правонарушениях.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В КоАП включат принцип презумпции невиновности
В КоАП включат принцип презумпции невиновности
Лукашенко: в зараженных после взрыва на ЧАЭС районах можно и нужно жить
Лукашенко: в зараженных после взрыва на ЧАЭС районах можно и нужно
Топ-5 знаков зодиака, которым нельзя доверять секреты
Топ-5 знаков зодиака, которым нельзя доверять секреты
Джонсон может объявить о смягчении карантина в Британии, сообщает СМИ
Джонсон может объявить о смягчении карантина в Британии, сообщает СМИ
Доктор Мясников счел ошибочным свой прогноз по пику коронавируса в России
Доктор Мясников счел ошибочным свой прогноз по пику коронавируса в
Денежный лунный календарь на май 2020 года
Денежный лунный календарь на май 2020 года
Почти половина россиян временно перестали работать
Почти половина россиян временно перестали работать
Посол КНДР оценил ситуации с COVID-19 в стране
Посол КНДР оценил ситуации с COVID-19 в стране
В России создали многоразовые анатомические маски для военных и врачей
В России создали многоразовые анатомические маски для военных и врачей
Ливанская «всеобщая мобилизация» смягчает меры борьбы с коронавирусом
Ливанская «всеобщая мобилизация» смягчает меры борьбы с коронавирусом
Украина открыла специальный авиарейс для эвакуации из Европы
Украина открыла специальный авиарейс для эвакуации из Европы
Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса
Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса

Топ на сегодня

5 заблуждений об эзотерике, в которые люди ошибочно верят
5 заблуждений об эзотерике, в которые люди ошибочно верят
Названа опасность использования смартфонов во время пандемии коронавируса
Названа опасность использования смартфонов во время пандемии
Выборы в Сербии состоятся по окончании эпидемии
Выборы в Сербии состоятся по окончании эпидемии
Банки в первом квартале сократили число выданных потребкредитов
Банки в первом квартале сократили число выданных потребкредитов
Насильник Шурыгиной спасает парня от тюрьмы за надругательство над девушкой
Насильник Шурыгиной спасает парня от тюрьмы за надругательство над

Еще по теме

Правительство одобрило концепцию новой версии КоАП
За эксплуатацию объектов без разрешения хотят наказывать по КоАП
Записи видеорегистраторов разрешили использовать в суде
У Кремля нет позиции по проекту КоАП, заявил Дмитрий Песков