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В Краснодаре пытается подзаработать «собутыльник для женщин» - вместо тысячи психологов

В Краснодаре пытается подзаработать «собутыльник для женщин» - вместо тысячи психологов


Мужчина в манере тонкой сатиры предлагает свои услуги женщинам в качестве истинно женского психолога. Предприимчивый собутыльник составил список основных проблем слабого пола, которые стремятся решить большинство его клиенток, как он говорит.

Итак, за 899 рублей заказчица получает проработку следующих вопросов:

В объявлении сказано, что «собутыльник», в связи с наплывом иногородних клиенток, намерен даже расширяться – открывать филиалы. Вот такое интересное предложение. За сутки с момента публикации объявление просмотрело более 30 тысяч человек.

Стоит отметить, объявления типа «собутыльник на час» и им подобные – не редкость на Avito. Но «собутыльник для женщин» - это нечто новенькое.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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