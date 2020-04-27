В Краснодаре пытается подзаработать «собутыльник для женщин» - вместо тысячи психологов

Вадим Карасев





Мужчина в манере тонкой сатиры предлагает свои услуги женщинам в качестве истинно женского психолога. Предприимчивый собутыльник составил список основных проблем слабого пола, которые стремятся решить большинство его клиенток, как он говорит.

Итак, за 899 рублей заказчица получает проработку следующих вопросов:

В объявлении сказано, что «собутыльник», в связи с наплывом иногородних клиенток, намерен даже расширяться – открывать филиалы. Вот такое интересное предложение. За сутки с момента публикации объявление просмотрело более 30 тысяч человек.

Стоит отметить, объявления типа «собутыльник на час» и им подобные – не редкость на Avito. Но «собутыльник для женщин» - это нечто новенькое.