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В Кремле приготовились к периоду дешевой нефти

В Кремле приготовились к периоду дешевой нефтиФото: Reuters

В Кремле не видят поводов для сильного роста цен на нефть и готовы к периоду низкой стоимости сырья. Это следует из интервью пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», пишет «Интерфакс».

«Нет повода для ожидания возвращения цен к очень высоким уровням», — сказал Песков. Однако, по словам представителя Кремля, есть надежда, что новая сделка по сокращению добычи в рамках ОПЕК+, которая вступит в силу 1 мая, позволит сгладить колебания цен и избегать обвалов на рынке.

Песков отметил, что текущая стоимость нефти ниже, чем хотелось бы Москве, однако она «не обвальная». По мнению представителя Кремля, период низких цен не может длиться вечно и спрос на сырье со временем вернется к росту. Это, в свою очередь, приведет и к росту нефтяных котировок.

Цены на нефть с начала года обвалились фактически на 60-70 процентов на фоне снижения спроса из-за пандемии коронавируса, ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией в марте-апреле, последовавшей после развала первой сделки ОПЕК+, и переполнения мировых хранилищ дешевым сырьем. В апреле цена эталонной марки нефти Brent опускалась до 17,33 доллара за баррель впервые с 1999 года. Американская марка WTI кратковременно уходила в минус на 40 долларов во время панической распродажи в последний торговый день майским контрактом.

В понедельник, 27 апреля, нефть на мировых рынках продолжает падение. Brent по состоянию на 14:45 по московскому времени торгуется на Лондонской бирже ICE на уровне 20,39 доллара за баррель, WTI опустилась до 13,91 доллара.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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