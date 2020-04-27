В Литве количество заболевших коронавирусом перевалило за 1430

Алексей Вольцев

В Литве число выявленных случаев коронавируса превысило 1 430. По данным на воскресенье, за сутки в прибалтийской республике было выявлено 12 новых случаев заболевания. Общее число зараженных составляет 1 438 человек, пишет «Sputnik Литва».

Выздоровели 467 человек, умерли более 40. Отмечается, что за сутки было сдано 5 540 тестов, общее число анализов за все время составило 104 488. В Литве с 16 марта действует режим карантина. Правительство продлевало его три раза, теперь ограничения действуют до 11 мая. При этом власти сделали послабления для бизнеса, разрешив работать некоторым магазинам и сервисам при условии соблюдения требований безопасности.

Добавим, что мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас назвал «отличной идеей» планы градоначальника Вильнюса Ремигиюса Шимашюса по оживлению городской жизни во время карантина. Ранее Шимашюс написал на своей странице в Facebook, что, даже несмотря на смягчение карантинного режима на этой неделе и разрешение властей на работу уличных кафе, не все владельцы заведений хотят открываться. Объясняют они это тем, что, по действующим при пандемии коронавируса нормам, они смогут выставить всего один-два столика, поэтому открываться вообще нет смысла.

В связи с этим мэрия Вильнюса подготовила ряд мер для поддержки столичного бизнеса, хотя, как подчеркнул Шимашюс, безопасность здоровья остается в приоритете.

Так, столичные кафе смогут воспользоваться всеми общественными местами в городе на время карантина. Речь идет о площадях, скверах и улицах, на которых близлежащие кафе смогут разместить столики без арендной платы.

«Только открывайтесь, работайте, сохраняйте рабочие места и сохраняйте Вильнюс живым», — отметил Шимашюс.

Кроме того, в литовской столице запускается новый проект Talonai.lt. Суть его в том, что через него можно даже на карантине купить услуги в любимом заведении или сервисе, а получить их позже. Как считают власти, это поможет заведениям выжить. Фургонам с едой в этом сезоне разрешено работать в столице без специального разрешения, если у них есть лицензия на деятельность, выданная хотя бы в одной литовской сенюнии (низшая административно-территориальная единица в Литве). Будет работать только одно правило, касающееся Старого города, — там фургонам с едой негде будет припарковаться. Однако муниципалитет рассматривает предоставление им места в центре города.

Также Шимашюс напомнил об отмене пошлин. Как уже объявляли ранее, за 2020 год не надо платить никакие пошлины за уличные кафе при стационарных ресторанах.

В то же время столичный мэр попросил жителей с пониманием отнестись к ситуации, в которой из-за Covid-19 оказались все жители государства. Как отметил Шимашюс, даже если в каких-то местах уличные кафе мешают пройти или проехать, то не стоит злиться, а стоит вспомнить о том, что такие заведения помогают сохранить рабочие места. В свою очередь, бизнес обязан заботиться о безопасности и выполнять все предписания.

Грубляускас поддержал идеи Шимашюса, выразил надежду, что тот их «не запатентовал» и их можно применить и в Клайпеде.

«Отличный замысел, славная идея, верный и креативный ответ на призраки коронавируса. Я не сомневаюсь, что Клайпеда пойдет хоть по уже пройденному, но очень правильному и столь необходимому пути», — написал Грубляускас в Facebook.