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В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за минувшие сутки

В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за минувшие сутки
Украинские силовики не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики в течение минувших суток заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 25 апреля украинские силовики три раза нарушили режим тишины.

"За 26 апреля со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - заявил представитель ведомства.
# В мире
По материалам: ria.ru

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