В Минэнерго Украины назвали сумму задолженности населения за электроэнергию

Анастасия Иванова

За последние месяцы участники рынка электроэнергии накопили существенные долги, только задолженность населения перед поставщиками составляет 4,7 млрд грн. Об этом во время онлайн-конференции "Европейской бизнес-ассоциации" заявила и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец.Долги бытовых потребителей составляют львиную долю задолженности поставщиков электроэнергии перед "Укрэнерго" (5 млрд грн), это уже привело к кризису неплатежей во всей отрасли, сказала она.По словам и.о. министра, запрет отключать должников в период карантина был воспринят потребителями как возможность не платить по счетам."Люди, мы все понимаем, но надо платить за ресурс, который вы получаете. Полная темнота еще хуже пандемии. Люди не понимают, что электроэнергия, этот цивилизационный ресурс, в наших домах есть благодаря самоотверженной работе всех энергетиков. Но энергетикам надо платить зарплату, энергетические компании платят налоги", – подчеркнула Буславец.