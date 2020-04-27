Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Москве умерли 44 пациента с коронавирусом

В Москве умерли 44 пациента с коронавирусомФото: Гавриил Григоров / ТАСС

В Москве умерли 44 пациента с коронавирусом, свидетельствуют данные оперштаба на официальном сайте.

Таким образом, общее число умерших в столице достигло 479.

Ранее столичные врачи раскрыли первые результаты лечения зараженных коронавирусом пациентов с помощью плазмы крови переболевших граждан. Как рассказала заммэра Анастасия Ракова, медики зафиксировали улучшение состояния пациентов, которым переливали кровь, содержащую антитела к вирусу. У таких граждан заболевание протекает в более легкой форме и без побочных эффектов.

По последним данным, в России зафиксировано 6198 новых случаев заражения за сутки, общее число инфицированных по всей стране составляет 87 147. За весь период зарегистрировано 794 летальных исхода, 7346 человек вылечились.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Власти раскрыли результаты лечения коронавируса в России новым методом
Власти раскрыли результаты лечения коронавируса в России новым методом
Исторический музей представил проект о подвиге сотрудников в годы войны
Исторический музей представил проект о подвиге сотрудников в годы
Число зараженных коронавирусом в США превысило 1 миллион
Число зараженных коронавирусом в США превысило 1 миллион
В Москве умерли 44 пациента с коронавирусом
В Москве умерли 44 пациента с коронавирусом
Кудрин призвал правительство не скупиться
Кудрин призвал правительство не скупиться
Как законно поселиться в заброшенном доме. Инструкция
Как законно поселиться в заброшенном доме. Инструкция
Отели Турции отказываются от шведского стола
Отели Турции отказываются от шведского стола
Павел Трубинер о съемках в «Черном море»: «В фильме много экшена – погони на танках, взрывов»
Павел Трубинер о съемках в «Черном море»: «В фильме много экшена –
Ространснадзор продлил приостановку весового контроля грузовых машин
Ространснадзор продлил приостановку весового контроля грузовых машин
В Госдуме встали на защиту скандального сериала «Зулейха открывает глаза»
В Госдуме встали на защиту скандального сериала «Зулейха открывает
Критиковавшую россиян за прогулки на карантине Гузееву дважды оштрафовали
Критиковавшую россиян за прогулки на карантине Гузееву дважды
В деле о сексуальных домогательствах со стороны Байдена появилась новая улика
В деле о сексуальных домогательствах со стороны Байдена появилась

Топ на сегодня

В России за сутки обнаружен 6361 случай заражения COVID-19
В России за сутки обнаружен 6361 случай заражения COVID-19
Бодался Глазьев с ЦБ: старые споры об отсутствующей экономической политике
Бодался Глазьев с ЦБ: старые споры об отсутствующей экономической
Китай намекнул на плохие последствия из-за расследования по коронавирусу
Китай намекнул на плохие последствия из-за расследования по
Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили санкциями
Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили санкциями
Посол КНДР оценил ситуации с COVID-19 в стране
Посол КНДР оценил ситуации с COVID-19 в стране

Еще по теме

Число зараженных коронавирусом в Москве приблизилось к 30 тысячам
В Москве число умерших пациентов с коронавирусом перевалило за 100
В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом