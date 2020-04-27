В Москве умерли 44 пациента с коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В Москве умерли 44 пациента с коронавирусом, свидетельствуют данные оперштаба на официальном сайте.

Таким образом, общее число умерших в столице достигло 479.

Ранее столичные врачи раскрыли первые результаты лечения зараженных коронавирусом пациентов с помощью плазмы крови переболевших граждан. Как рассказала заммэра Анастасия Ракова, медики зафиксировали улучшение состояния пациентов, которым переливали кровь, содержащую антитела к вирусу. У таких граждан заболевание протекает в более легкой форме и без побочных эффектов.

По последним данным, в России зафиксировано 6198 новых случаев заражения за сутки, общее число инфицированных по всей стране составляет 87 147. За весь период зарегистрировано 794 летальных исхода, 7346 человек вылечились.