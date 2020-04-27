Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В ОПЕК спрогнозировали цену на нефть во втором полугодии

В ОПЕК спрогнозировали цену на нефть во втором полугодии
Президент конференции ОПЕК Мохамед Акраб считает, что котировки нефти во второй половине 2020 года будут колебаться вокруг $40 за баррель. Об этом он заявил алжирскому телевидению.

Акраб отметил, что "рынки начали подавать позитивные сигналы" в последние несколько дней после значительного спада неделей ранее. По прогнозу, в мае-июне мировые цены в среднем вырастут до $35 за баррель в результате реализации договоренностей ОПЕК++.

Акраб также подчеркнул, что кроме решений ОПЕК++ восстановлению цен будут способствовать результаты тех мер, которые были предприняты в некоторых странах, в том числе в Китае и Европе.
Страны ОПЕК+ в середине апреля договорились с 1 мая снизить нефтедобычу и призвать основных производителей, не входящих в альянс, обеспечить соразмерный и своевременный вклад в усилия, нацеленные на стабилизацию нефтяного рынка. База отсчета квот по снижению - октябрь 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии для которых она составит 11 млн баррелей в сутки.

В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ от этого уровня составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года - 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года - 5,7 млн б/с (на 14%).
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Критиковавшую россиян за прогулки на карантине Гузееву дважды оштрафовали
Критиковавшую россиян за прогулки на карантине Гузееву дважды
В деле о сексуальных домогательствах со стороны Байдена появилась новая улика
В деле о сексуальных домогательствах со стороны Байдена появилась
«Друг познается в беде»: как волонтеры культуры помогают людям во время пандемии
«Друг познается в беде»: как волонтеры культуры помогают людям во
Приднестровье получит помощь от Всероссийского центра медицины катастроф
Приднестровье получит помощь от Всероссийского центра медицины
Во Франции число жертв коронавируса превысило 23 тысячи человек
Во Франции число жертв коронавируса превысило 23 тысячи человек
В Подмосковье решили сохранить режим самоизоляции на майских праздниках
В Подмосковье решили сохранить режим самоизоляции на майских
Росавиация назвала число вернувшихся из-за рубежа россиян
Росавиация назвала число вернувшихся из-за рубежа россиян
ЕК спрогнозировала падение ВВП еврозоны на 7,5%
ЕК спрогнозировала падение ВВП еврозоны на 7,5%
СМИ рассекретили имя нового бойфренда Эммы Уотсон
СМИ рассекретили имя нового бойфренда Эммы Уотсон
Pampers отказался от работы с Тодоренко из-за слов о домашнем насилии
Pampers отказался от работы с Тодоренко из-за слов о домашнем насилии
Главный инвестор в мире не испугался коронавируса
Главный инвестор в мире не испугался коронавируса
С 29 апреля службы в храмах Москвы и области будут идти без прихожан
С 29 апреля службы в храмах Москвы и области будут идти без прихожан

Топ на сегодня

В России за сутки обнаружен 6361 случай заражения COVID-19
В России за сутки обнаружен 6361 случай заражения COVID-19
Бодался Глазьев с ЦБ: старые споры об отсутствующей экономической политике
Бодался Глазьев с ЦБ: старые споры об отсутствующей экономической
Китай намекнул на плохие последствия из-за расследования по коронавирусу
Китай намекнул на плохие последствия из-за расследования по
Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили санкциями
Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили санкциями
Кремль анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Кремль анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Еще по теме

Решение ОПЕК+ нарастить нефтедобычу соответствует ожиданиям РФ
Трамп обвинил ОПЕК в завышении цен на нефть
Цены на нефть выросли после решения ОПЕК сократить нефтедобычу
Нефть подорожала после заседания комитета ОПЕК+