В ОПЕК спрогнозировали цену на нефть во втором полугодии

Алексей Вольцев

Президент конференции ОПЕК Мохамед Акраб считает, что котировки нефти во второй половине 2020 года будут колебаться вокруг $40 за баррель. Об этом он заявил алжирскому телевидению.Акраб отметил, что "рынки начали подавать позитивные сигналы" в последние несколько дней после значительного спада неделей ранее. По прогнозу, в мае-июне мировые цены в среднем вырастут до $35 за баррель в результате реализации договоренностей ОПЕК++.Акраб также подчеркнул, что кроме решений ОПЕК++ восстановлению цен будут способствовать результаты тех мер, которые были предприняты в некоторых странах, в том числе в Китае и Европе.Страны ОПЕК+ в середине апреля договорились с 1 мая снизить нефтедобычу и призвать основных производителей, не входящих в альянс, обеспечить соразмерный и своевременный вклад в усилия, нацеленные на стабилизацию нефтяного рынка. База отсчета квот по снижению - октябрь 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии для которых она составит 11 млн баррелей в сутки.В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ от этого уровня составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года - 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года - 5,7 млн б/с (на 14%).