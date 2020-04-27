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В Подмосковье решили сохранить режим самоизоляции на майских праздниках

В Подмосковье решили сохранить режим самоизоляции на майских праздникахАндрей ВоробьевФото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости продлить режим самоизоляции граждан до конца майских праздников. Об этом он написал в Instagram-аккаунте.

По его словам, ситуация с коронавирусом остается по-прежнему сложной, в связи с чем все ограничения следует сохранить и дальше.

Общее число зараженных в России достигло 87 147. За последние сутки зафиксировали 6198 новых случаев заражения. С начала эпидемии COVID-19 умерли 7954 человека, 7346 пациентов вылечились.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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