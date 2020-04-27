В России стартовал проект "Бессмертный полк - онлайн"

Вадим Карасев

Фото: kremlin.ru

Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России" на площадке МИА "Россия сегодня" презентовало проект "Бессмертный полк - онлайн".

Ранее в сообществе "Бессмертного полка России" в социальной сети ВКонтакте был проведен опрос, который позволил выявить, что наиболее востребованы два формата: различные вариации выражения своей позиции по сохранению памяти о подвигах наших дедов и прадедов во время Великой Отечественной войны в интернет-пространстве, а также единая акция, которая покажет солидарность всех граждан. Многие видят ее так: выйти на балконы в один и тот же час и исполнить песню "День Победы".



Сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", Народный артист СССР Василий Лановой записал обращение, в котором призвал все телерадиокомпании 9 мая в 19:00 по московскому времени включить любимую россиянами мелодию "День Победы", чтобы все могли в этот момент выйти на балконы.

«Друзья, включите телевизор, возьмите портрет вашего героя и выйдите с ним на балкон, выгляньте в окно. Вспомните обо всех, кто защитил мир, пожертвовав собой, о тех, благодаря кому мы живем на этой прекрасной Земле, помолчите в память о них. Вы увидите, что ваши соседи, люди в домах рядом тоже выйдут с портретами. А по окончании минуты молчания мы все вместе исполним песню "День Победы"! Это и есть наше единение! Никакие невзгоды не помешают нам отпраздновать всем вместе, всей страной День Великой Победы!» - уверен Василий Лановой.

Движение "Бессмертный полк России" разработала проект "Бессмертный полк – онлайн".

«Проект даст возможность каждому разместить свои фотои портреты ветеранов, которых чтут в их семьях – это позволит людям "пройти" вместе с лицами своих дедов и прадедов в виртуальном строю, онлайн-шествие будет транслироваться на самых разных ресурсах –в интернет-пространстве, на телеканалах, на медиаэкранах России», - отметил сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров.[b][/b]

Все присланные через онлайн-площадки фотографии пройдут обязательную премодерацию. Она будет осуществляться силами партнерской организации Бессмертного полка России "Волонтеры Победы", которая каждый год помогает организовывать шествие.

Партнерами проекта стали ПАО Сбербанк и Mail.ru Group, главным информационным партнером – издательский дом "Аргументы и факты" – все эти ресурсы и, конечно, сайт Бессмертного полка России www.polkrf.ru предоставляют возможности разместить фотографии для участия в онлайн-шествии.



Ранее Президент России Владимир Путин заявил о переносе Парада Победы и акции "Бессмертный полк" 9-го мая в связи с пандемией коронавируса. После того, как угроза коронавируса отступит, торжественные мероприятия, в том числе Всенародное шествие "Бессмертного полка", обязательно состоятся в 2020 году.