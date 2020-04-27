Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В России за сутки обнаружен 6361 случай заражения COVID-19

В России за сутки обнаружен 6361 случай заражения COVID-19

За прошедшие сутки в России зафиксирован 6361 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Это на несколько сотен больше, чем накануне.

За сутки выздоровели 517 человек, произошло 66 летальных исходов. Наблюдается следующая разбивка новых случаев по регионам:

Москва - 2971
Московская область - 576
Нижегородская область - 153
Санкт-Петербург - 151
Мурманская область - 105
Республика Дагестан - 103
Брянская область - 78
Краснодарский край - 73
Республика Татарстан - 71
Калужская область - 70
Алтайский край - 68
Курская область - 67
Тульская область - 66
Астраханская область - 66
Ростовская область - 65
Рязанская область - 63
Челябинская область - 62
Пермский край - 61
Свердловская область - 58
Новосибирская область - 58
Тамбовская область - 56
Владимирская область - 49
Республика Мордовия - 49
Кировская область - 46
Ямало-Ненецкий АО - 45
Республика Северная Осетия - 43
Орловская область - 42
Ярославская область - 42
Ленинградская область - 42
Карачаево-Черкесская Республика - 42
Ханты-Мансийский АО - 41
Красноярский край - 41
Саратовская область - 40
Чувашская Республика - 38
Республика Ингушетия - 37
Республика Башкортостан - 37
Ставропольский край - 36
Волгоградская область - 30
Кабардино-Балкарская Республика - 28
Ульяновская область - 27
Хабаровский край - 27
Калининградская область - 26
Воронежская область - 25
Новгородская область - 25
Республика Хакасия - 25
Республика Калмыкия - 24
Республика Марий Эл - 24
Приморский край - 24
Тверская область - 23
Камчатский край - 23
Липецкая область - 22
Чеченская Республика - 22
Белгородская область - 21
Кемеровская область - 21
Архангельская область - 20
Самарская область - 20
Республика Коми - 17
Псковская область - 17
Оренбургская область - 16
Республика Адыгея - 15
Тюменская область - 12
Ивановская область - 11
Костромская область - 11
Республика Саха (Якутия) - 11
Смоленская область - 10
Республика Крым - 10
Удмуртская Республика - 9
Вологодская область - 7
Забайкальский край - 7
Пензенская область - 6
Республика Бурятия - 6
Севастополь - 5
Омская область - 4
Республика Тыва - 3
Амурская область - 3
Чукотский АО - 3
Республика Карелия - 2
Курганская область - 2
Иркутская область - 2
Ненецкий автономный округ - 1
Республика Алтай - 1
Томская область - 1
Магаданская область - 1

Топ-10 регионов по числу зараженных:

Всего в России коронавирусом болеют почти 81 тысяча человек. Умерли 747 зараженных, выздоровели 6767. Общее число случаев заражения в мире близится к трем миллионам.

Последние данные о ситуации с Covid-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

В Италии военные из России продезинфицировали пансионаты для пожилых
В Италии военные из России продезинфицировали пансионаты для пожилых
Гадание по картинке: что ждет в мае 2020 года
Гадание по картинке: что ждет в мае 2020 года
На юге Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,6
На юге Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Саакашвили обрушит рейтинги Зеленского и «Слуги народа» — эксперт
Саакашвили обрушит рейтинги Зеленского и «Слуги народа» — эксперт
Рома Желудь: «Моя карьера пошла под откос из-за наркотиков»
Рома Желудь: «Моя карьера пошла под откос из-за наркотиков»
В России за сутки обнаружен 6361 случай заражения COVID-19
В России за сутки обнаружен 6361 случай заражения COVID-19
Цена нефти Brent с поставкой в июле поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти Brent с поставкой в июле поднялась выше $25 за баррель
Штрафы для водителей отказались повышать
Штрафы для водителей отказались повышать
Ким Чен Ына назвали живым и здоровым
Ким Чен Ына назвали живым и здоровым
Россия вернулась в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия вернулась в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Элайджа Вуд продает репу в онлайн-игре
Элайджа Вуд продает репу в онлайн-игре
В Сибири разработали средство против герпеса и лихорадки Западного Нила
В Сибири разработали средство против герпеса и лихорадки Западного

Топ на сегодня

Названа опасность использования смартфонов во время пандемии коронавируса
Названа опасность использования смартфонов во время пандемии
5 заблуждений об эзотерике, в которые люди ошибочно верят
5 заблуждений об эзотерике, в которые люди ошибочно верят
Выборы в Сербии состоятся по окончании эпидемии
Выборы в Сербии состоятся по окончании эпидемии
Банки в первом квартале сократили число выданных потребкредитов
Банки в первом квартале сократили число выданных потребкредитов
В Москве скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова
В Москве скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова

Еще по теме

Еще 5966 россиян заразились коронавирусом
За сутки в России выявлено 4785 новых случаев коронавируса
В России за сутки подтверждены 658 новых случаев заражения COVID-19
В России за сутки выявлено 440 новых больных коронавирусом