В России за сутки обнаружен 6361 случай заражения COVID-19
Сегодня, 04:28 Вадим Карасев
За прошедшие сутки в России зафиксирован 6361 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Это на несколько сотен больше, чем накануне.
За сутки выздоровели 517 человек, произошло 66 летальных исходов. Наблюдается следующая разбивка новых случаев по регионам:
Москва - 2971
Московская область - 576
Нижегородская область - 153
Санкт-Петербург - 151
Мурманская область - 105
Республика Дагестан - 103
Брянская область - 78
Краснодарский край - 73
Республика Татарстан - 71
Калужская область - 70
Алтайский край - 68
Курская область - 67
Тульская область - 66
Астраханская область - 66
Ростовская область - 65
Рязанская область - 63
Челябинская область - 62
Пермский край - 61
Свердловская область - 58
Новосибирская область - 58
Тамбовская область - 56
Владимирская область - 49
Республика Мордовия - 49
Кировская область - 46
Ямало-Ненецкий АО - 45
Республика Северная Осетия - 43
Орловская область - 42
Ярославская область - 42
Ленинградская область - 42
Карачаево-Черкесская Республика - 42
Ханты-Мансийский АО - 41
Красноярский край - 41
Саратовская область - 40
Чувашская Республика - 38
Республика Ингушетия - 37
Республика Башкортостан - 37
Ставропольский край - 36
Волгоградская область - 30
Кабардино-Балкарская Республика - 28
Ульяновская область - 27
Хабаровский край - 27
Калининградская область - 26
Воронежская область - 25
Новгородская область - 25
Республика Хакасия - 25
Республика Калмыкия - 24
Республика Марий Эл - 24
Приморский край - 24
Тверская область - 23
Камчатский край - 23
Липецкая область - 22
Чеченская Республика - 22
Белгородская область - 21
Кемеровская область - 21
Архангельская область - 20
Самарская область - 20
Республика Коми - 17
Псковская область - 17
Оренбургская область - 16
Республика Адыгея - 15
Тюменская область - 12
Ивановская область - 11
Костромская область - 11
Республика Саха (Якутия) - 11
Смоленская область - 10
Республика Крым - 10
Удмуртская Республика - 9
Вологодская область - 7
Забайкальский край - 7
Пензенская область - 6
Республика Бурятия - 6
Севастополь - 5
Омская область - 4
Республика Тыва - 3
Амурская область - 3
Чукотский АО - 3
Республика Карелия - 2
Курганская область - 2
Иркутская область - 2
Ненецкий автономный округ - 1
Республика Алтай - 1
Томская область - 1
Магаданская область - 1
Московская область - 576
Нижегородская область - 153
Санкт-Петербург - 151
Мурманская область - 105
Республика Дагестан - 103
Брянская область - 78
Краснодарский край - 73
Республика Татарстан - 71
Калужская область - 70
Алтайский край - 68
Курская область - 67
Тульская область - 66
Астраханская область - 66
Ростовская область - 65
Рязанская область - 63
Челябинская область - 62
Пермский край - 61
Свердловская область - 58
Новосибирская область - 58
Тамбовская область - 56
Владимирская область - 49
Республика Мордовия - 49
Кировская область - 46
Ямало-Ненецкий АО - 45
Республика Северная Осетия - 43
Орловская область - 42
Ярославская область - 42
Ленинградская область - 42
Карачаево-Черкесская Республика - 42
Ханты-Мансийский АО - 41
Красноярский край - 41
Саратовская область - 40
Чувашская Республика - 38
Республика Ингушетия - 37
Республика Башкортостан - 37
Ставропольский край - 36
Волгоградская область - 30
Кабардино-Балкарская Республика - 28
Ульяновская область - 27
Хабаровский край - 27
Калининградская область - 26
Воронежская область - 25
Новгородская область - 25
Республика Хакасия - 25
Республика Калмыкия - 24
Республика Марий Эл - 24
Приморский край - 24
Тверская область - 23
Камчатский край - 23
Липецкая область - 22
Чеченская Республика - 22
Белгородская область - 21
Кемеровская область - 21
Архангельская область - 20
Самарская область - 20
Республика Коми - 17
Псковская область - 17
Оренбургская область - 16
Республика Адыгея - 15
Тюменская область - 12
Ивановская область - 11
Костромская область - 11
Республика Саха (Якутия) - 11
Смоленская область - 10
Республика Крым - 10
Удмуртская Республика - 9
Вологодская область - 7
Забайкальский край - 7
Пензенская область - 6
Республика Бурятия - 6
Севастополь - 5
Омская область - 4
Республика Тыва - 3
Амурская область - 3
Чукотский АО - 3
Республика Карелия - 2
Курганская область - 2
Иркутская область - 2
Ненецкий автономный округ - 1
Республика Алтай - 1
Томская область - 1
Магаданская область - 1
Топ-10 регионов по числу зараженных:
Всего в России коронавирусом болеют почти 81 тысяча человек. Умерли 747 зараженных, выздоровели 6767. Общее число случаев заражения в мире близится к трем миллионам.
Последние данные о ситуации с Covid-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
По материалам: uposters.ru