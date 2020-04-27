В России за сутки обнаружен 6361 случай заражения COVID-19

Вадим Карасев

За прошедшие сутки в России зафиксирован 6361 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Это на несколько сотен больше, чем накануне.

За сутки выздоровели 517 человек, произошло 66 летальных исходов. Наблюдается следующая разбивка новых случаев по регионам:

Москва - 2971

Московская область - 576

Нижегородская область - 153

Санкт-Петербург - 151

Мурманская область - 105

Республика Дагестан - 103

Брянская область - 78

Краснодарский край - 73

Республика Татарстан - 71

Калужская область - 70

Алтайский край - 68

Курская область - 67

Тульская область - 66

Астраханская область - 66

Ростовская область - 65

Рязанская область - 63

Челябинская область - 62

Пермский край - 61

Свердловская область - 58

Новосибирская область - 58

Тамбовская область - 56

Владимирская область - 49

Республика Мордовия - 49

Кировская область - 46

Ямало-Ненецкий АО - 45

Республика Северная Осетия - 43

Орловская область - 42

Ярославская область - 42

Ленинградская область - 42

Карачаево-Черкесская Республика - 42

Ханты-Мансийский АО - 41

Красноярский край - 41

Саратовская область - 40

Чувашская Республика - 38

Республика Ингушетия - 37

Республика Башкортостан - 37

Ставропольский край - 36

Волгоградская область - 30

Кабардино-Балкарская Республика - 28

Ульяновская область - 27

Хабаровский край - 27

Калининградская область - 26

Воронежская область - 25

Новгородская область - 25

Республика Хакасия - 25

Республика Калмыкия - 24

Республика Марий Эл - 24

Приморский край - 24

Тверская область - 23

Камчатский край - 23

Липецкая область - 22

Чеченская Республика - 22

Белгородская область - 21

Кемеровская область - 21

Архангельская область - 20

Самарская область - 20

Республика Коми - 17

Псковская область - 17

Оренбургская область - 16

Республика Адыгея - 15

Тюменская область - 12

Ивановская область - 11

Костромская область - 11

Республика Саха (Якутия) - 11

Смоленская область - 10

Республика Крым - 10

Удмуртская Республика - 9

Вологодская область - 7

Забайкальский край - 7

Пензенская область - 6

Республика Бурятия - 6

Севастополь - 5

Омская область - 4

Республика Тыва - 3

Амурская область - 3

Чукотский АО - 3

Республика Карелия - 2

Курганская область - 2

Иркутская область - 2

Ненецкий автономный округ - 1

Республика Алтай - 1

Томская область - 1

Магаданская область - 1



Топ-10 регионов по числу зараженных:



Всего в России коронавирусом болеют почти 81 тысяча человек. Умерли 747 зараженных, выздоровели 6767. Общее число случаев заражения в мире близится к трем миллионам.



Последние данные о ситуации с Covid-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.