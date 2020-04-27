В Ростовской области умер второй пациент с коронавирусом

Вадим Карасев

Коронавирус унес жизнь еще одного ростовчанина. Всего в регионе от COVID-19 по состоянию на 27.04.2020 г. скончалось двое человек.

Как сообщает donday.ru, победить болезнь не удалось пятидесятилетнему пациенту. Он жил в Ростове-на-Дону и проходил лечение в горбольнице №1 им. Семашко. Отмечается, что у мужчины имелись сопутствующие хронические недуги. О первой же смерти от коронавирусной инфекции в регионе было сообщено 24.04.2020 г. Мужчина 34-х лет умер еще 17.04.2020 г. Однако по причине того, что он имел двойное гражданство, потребовался временной промежуток для получения разрешения на вскрытие в целях установления причины смерти.

На текущий момент в Ростовской области зафиксировано 714 фактов инфицирования. При этом на стационарном лечении пребывает 141 пациент. Справиться с недугом смогли 40 человек.

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