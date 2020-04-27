В Саудовской Аравии отменили казнь для несовершеннолетних и порку

Вадим Карасев

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд распорядился отменить смертную казнь за преступления, совершенные несовершеннолетними преступниками.

Это решение последовало за другим указом судьям прекратить практику порки, заменив ее тюремным заключением, штрафами или общественными работами.

За ослаблением вышеназванных законов стоит сын и наследник короля принц Мухаммед бен Салман, который пытается возродить репутацию страны в мире, привлечь иностранных инвесторов и модернизировать государство.

Королевский указ предписывает прокурорам пересмотреть дела и отменить наказания для тех, кто уже отсидел максимальные 10 лет. Однако, дела несовершеннолетних, связанные с терроризмом, будут рассматриваться по-другому, сообщает „Euronews“.

Президент Комиссии по правам человека саудовского правительства Аввад Алаввад подтвердил решение короля, заявив, что это помогает королевству создать более современный Уголовный кодекс и демонстрирует приверженность королевства к выполнению ключевых реформ.

По его словам, эти два указа говорят о том, что грядут новые реформы, и они отражают то, как Саудовская Аравия продвигается вперед в осуществлении важнейших реформ в области прав человека даже в условиях трудностей, вызванных пандемией СOVID-19.

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