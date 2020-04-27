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В Северной Корее рассказали о работе Ким Чен Ына с документами

В Северной Корее рассказали о работе Ким Чен Ына с документамиФото: Heo Ran / Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын продолжает работать с документами. Об этом сообщила центральная газета страны «Нодон синмун», передает ТАСС.

Отмечается, что председатель Госсовета КНДР направил послание с благодарностью строителям туристической зоны на восточном побережье Вонсан-Кальма. При этом дата послания не уточняется, также в издании отсутствуют новые фотографии руководителя страны.

Вечером 25 апреля в китайской социальной сети Weibo появилось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Она ссылалась на «очень солидный источник». При этом японский журнал Shukan Gendai сообщил, что лидер КНДР находится в вегетативном состоянии после операции на сердце.

Ранее сообщалось, что «запасным преемником» северокорейского лидера Ким Чен Ына можно считать младшего брата бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира — Ким Пхён Ира. Основным преемником при этом СМИ называют родную сестру нынешнего лидера, Ким Ё Чжон.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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