В Сибири разработали средство против герпеса и лихорадки Западного Нила
В Институте химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения РАН создали композит на основе рисовой шелухи и зеленого чая, обладающий противовирусной активностью. Механизм его получения ученые описали в статье в журнале Silicon.
Изначально препарат был разработан для нужд сельского хозяйства, в частности как кормовая добавка для животных, а также как ростостимулирующее средство для растений, сообщили исследователи. Затем была работа поискового характера с государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». К химикам обратились специалисты, которые интересовались противовирусными свойствами диоксида кремния. Совместное исследование показало, что разработка обладает активностью против вирусов простого герпеса второго типа и лихорадки Западного Нила.
Принцип получения композита основан на взаимодействии диоксида кремния, который содержится в рисовой шелухе, и катехинов (полифенолов) зеленого чая.
До недавнего времени химики могли убедиться в высвобождении комплексов с кремнием при добавлении воды только опытным путем.