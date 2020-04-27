В Сибири разработали средство против герпеса и лихорадки Западного Нила

Алексей Вольцев

В Институте химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения РАН создали композит на основе рисовой шелухи и зеленого чая, обладающий противовирусной активностью. Механизм его получения ученые описали в статье в журнале Silicon.

Изначально препарат был разработан для нужд сельского хозяйства, в частности как кормовая добавка для животных, а также как ростостимулирующее средство для растений, сообщили исследователи. Затем была работа поискового характера с государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». К химикам обратились специалисты, которые интересовались противовирусными свойствами диоксида кремния. Совместное исследование показало, что разработка обладает активностью против вирусов простого герпеса второго типа и лихорадки Западного Нила.

Принцип получения композита основан на взаимодействии диоксида кремния, который содержится в рисовой шелухе, и катехинов (полифенолов) зеленого чая.

«Мы подвергаем твердое растительное сырье механической обработке в специальных условиях. В результате клетки зеленого чая разрушаются и часть катехинов, попадая на поверхность диоксида кремния, взаимодействует с ней: происходит химическая реакция с образованием поверхностных комплексов. Если же мы затем добавляем в систему воду (например, размешиваем порошок в воде или проглатываем), то комплексы кремния с катехинами частично высвобождаются», — пояснила научный сотрудник ИХТТМ СО РАН кандидат химических наук Елена Трофимова.

До недавнего времени химики могли убедиться в высвобождении комплексов с кремнием при добавлении воды только опытным путем.

«В статье, опубликованной в Silicon, мы показали, используя модельные системы, близкие к природным, что реакция действительно происходит. Также выяснилось, что диоксид кремния можно подготавливать, чтобы больше полифенолов (катехинов) село на поверхность, и выход комплексов повысился», — отметил главный научный сотрудник ИХТТМ СО РАН доктор химических наук Олег Ломовский.