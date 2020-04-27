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В США некоторые штаты разрешили предприятиям возобновить работу

В США некоторые штаты разрешили предприятиям возобновить работу

Некоторые американские штаты на этой неделе намерены ослабить ограничения из-за распространения коронавируса, несмотря на предупреждения экспертов здравоохранения. Медики заявляют, что все еще слишком мало проведено диагностического тестирования, чтобы снимать ограничения.

Заявление таких штатов как Колорадо, Миссисипи, Миннесота, Монтана и Теннесси были о присоединении к нескольким другим штатам в возобновлении бизнеса прозвучало на фоне прогноза Белого дома о резком скачке ежемесячного уровня безработицы в стране.

Органы здравоохранения США предупреждают, что тестирование и отслеживание контактов должны быть значительно расширены, прежде чем закрытым предприятиям можно будет безопасно возобновить работу в широком масштабе.

Власти страны поддержали мнение здравоохранения и заявили, что ослабление ограничений раньше срока вызовет новый всплеск инфекции.

Несмотря на это, в с сегодняшнего дня начнут работать рестораны.

В  власти позволят предприятиям возобновить работу с 27 апреля, если они сумеют ограничить контакты и будут практиковать социальное дистанцирование.

В губернатор Джаред Полис дал зеленый свет для работы парикмахерских и тату-салонов, которые смогут открыться в пятницу, а также розничных магазинов, ресторанов и кинотеатров.

Коронавирус фактически уничтожил 22 миллиона рабочих мест в США, созданных во время длительного периода занятости, который начался в сентябре 2010 года. Недели ограничений из-за коронавируса лишили возможности работать почти каждого шестого американского рабочего, пишет „EXPRESS“.

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По материалам: u-f.ru

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