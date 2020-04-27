В топе: как составляют хит-парады и что в них изменилось за 85 лет

Лидия Мартынова

Без интриги и без Фрэнка

В апреле 1935 года на радио впервые появился хит-парад. Идея составлять регулярные рейтинги лучшей музыки была простой и гениальной, однако до СССР добралась лишь спустя сорок с лишним лет. О том, насколько можно доверять этим спискам, какая песня возглавила первый советский чарт и как по этому жанру ударили стриминговые сервисы, — в материале РИА Новости.

В первом музыкальном хит-параде не было самого главного — интриги: пятнадцать песен проигрывали в случайном порядке.

платили по 100 долларов.

Кстати, в 1943 году одним из штатных исполнителей шоу стал Фрэнк Синатра, но через несколько лет его уволили. Одной из причин было то, что он, забыв слова главной песни чарта "Don't Fence Me In", заменил их бормотанием.

Рождение "золотого стандарта"

В 1936 году к радио NBC присоединился журнал Billboard. С 1940-го он регулярно публикует "музыкальные чарты" — в английском прижилось именно такое название рейтингов лучшей музыки.

До сих пор мнение Billboard считается "золотым стандартом". В 1991 году в издании стали пользоваться электронной системой мониторинга. Тогда неожиданно выяснилось, что по факту вкусы публики меняются намного быстрее, чем докладывали журналу музыкальные магазины и диджеи.

Основных хит-парадов у журнала два: чарт с двумя сотнями самых продаваемых пластинок, а также Hot 100 с лучшими треками.

Ротару в топе

До Советского Союза все это докатилось только во второй половине 1970-х. Сергей Сычев в книге "Хит-парады в СССР" указывает, что первым музыкальные итоги подвел журнал "Клуб и художественная самодеятельность".

Популярность пришла, когда в 1977 году в газете "Московский комсомолец" журналист Юрий Филинов предложил читателям выбрать из новых отечественных песен десятку лучших. Результаты опубликовали в музыкальной рубрике "Звуковая дорожка МК".

Возглавил первый советский чарт шлягер "Родина моя" в исполнении Софии Ротару.

Серебро досталось хиту "Из вагантов", или "Песенке студента", Игоря Иванова. На почетном третьем месте — "Соловьиная роща" Льва Лещенко.

Чтобы определить победителей, Филинову пришлось разобрать несколько мешков с письмами. Открыто считать, кто сколько заработал и продал, в Советском Союзе было не принято.

"Никто не слушал, но все о ней говорят"

Позже составлять хит-парады стали, ориентируясь на информацию по скачиваниям, прослушиваниям, а также на данные интернет-голосования и продвинутых систем мониторинга.

Однако обвинений в подтасовках по-прежнему много. Издание VIce несколько лет назад ехидно прошлось по рейтингам лучших альбомов года.

"С последней строчки по 43-ю: альбомы, про которые вы никогда не слышали. С 42-й по 41-ю — то, что вообще не захотите слушать <…>, 29-е место: заслуженная группа, к которой давно прикипела вся редакция, забыв, что львиная доля читателей младше минимум лет на десять и "золотой век" этих ветеранов пропустила. Третья строчка: любимая группа главного редактора, за которую проголосовали большинство сотрудников, чтобы подлизаться. Второе место: альбом, который никто не слушал, но все говорят, что он классный".