Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В ВСК назвали причину пожара на складах боеприпасов в Балаклее

В ВСК назвали причину пожара на складах боеприпасов в Балаклее

В ВСК назвали причину пожара на складах боеприпасов в Балаклее
Пожар на складах боеприпасов в Балаклее (Харьковская область) произошел из-за взрыва заложенных в землю подрывных зарядов. Об этом сообщил член временной следственной комиссии и народный депутат Давид Арахамия в Facebook.

По словам Арахамии, экспертиза установила, что причиной одного из первых взрывов, который и спровоцировал пожар, был подрыв специальных зарядов. В результате взрыва образовалась огромная воронка. Всего было обнаружено около 10 подобных воронок.

"Ее результаты (экспертизы - ред.) показали, что "воронка в районе первых взрывов образовалась вследствие фугасного действия направленного взрыва заглубленного в грунт заряда бризантного взрывчатого вещества, в состав которого входили тринитротолуол (тротил), гексоген, тетранитропентаэритрит (ТЭН), что является характерным для взрывных зарядов кумулятивно-фугасного принципа действия. Судя по размеру воронки, для этого в землю должно быть заложено два ряда кумулятивно-фугасных зарядов по пять штук в каждом. Это примерно 760 килограммов взрывчатки, если вести речь о, например, КФЗ-1", - рассказал нардеп.

Кроме того, по материалам следствия, на момент взрыва в районе Балаклеи не было никаких летательных аппаратов, что исключает версию о подрыве складов с помощью беспилотника.
"Понятно, что заложить столько кумулятивно-фугасных зарядов невозможно так, чтобы это никто не увидел. При этом, их установка требует специальных знаний и навыков. Это дает основания предполагать, что все делалось в условиях очевидности для военнослужащих части и не за один день. Но в материалах дела этого нет, а те, кто вели расследование, по странному стечению обстоятельств, после этого получили повышение по службе", - добавил он.

Арахамия отметил, что 17 января ВСК обратилась к генеральному прокурору относительно передачи дела для расследования другому органу следствия. В то же время председателю СБУ направили письмо об установлении расхождений между версиями следователей и реальными обстоятельствами. Однако, как утверждает нардеп, обращения ВСК остались без внимания.

"До 1 мая в соответствии с законом ВСК должна предоставить полный отчет. Но поскольку за это время мы успели полноценно расследовать взрывы лишь на одном из 5 объектов и частично начали Калиновку, мы будем настаивать на продолжении работы ВСК еще на 6 месяцев", - подчеркнул Арахамия.

Также, как добавил нардеп, завтра состоится расширенный брифинг ВСК по вопросу пожара на складах в Балаклее.

Напомним, 23 марта 2017 года в Балаклее вспыхнул пожар на складах боеприпасов, в результате чего произошло детонирование. Тогда прокуратура квалифицировала дело как диверсию. Военный прокурор Анатолий Матиос сообщал, что незадолго до пожара вблизи военных складов был замечен беспилотник.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

В ВСК назвали причину пожара на складах боеприпасов в Балаклее
В ВСК назвали причину пожара на складах боеприпасов в Балаклее
Кэтрин Шварценеггер и Крис Прэтт ждут ребенка
Кэтрин Шварценеггер и Крис Прэтт ждут ребенка
США предрекли уровень безработицы времен Великой депрессии
США предрекли уровень безработицы времен Великой депрессии
Испугавшимся коронавируса американцам откажут в пособии по безработице
Испугавшимся коронавируса американцам откажут в пособии по безработице
Хорватский экс-футболист ЦСКА пожаловался на алкоголизм российских спортсменов
Хорватский экс-футболист ЦСКА пожаловался на алкоголизм российских
В Литве количество заболевших коронавирусом перевалило за 1430
В Литве количество заболевших коронавирусом перевалило за 1430
Белоруссия рассчитывает на внешнюю поддержку в борьбе с пандемией
Белоруссия рассчитывает на внешнюю поддержку в борьбе с пандемией
В Италии назвали дату возобновления работы музеев и розничной торговли
В Италии назвали дату возобновления работы музеев и розничной торговли
Комедиантку-лесбиянку атаковали порнографией
Комедиантку-лесбиянку атаковали порнографией
Кьеза сказал правду о Грузии — в Цхинвале скорбят об итальянском политике
Кьеза сказал правду о Грузии — в Цхинвале скорбят об итальянском
Марата Башарова хотят лишить звания заслуженного артиста Татарстана
Марата Башарова хотят лишить звания заслуженного артиста Татарстана
Кремль анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Кремль анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Топ на сегодня

5 заблуждений об эзотерике, в которые люди ошибочно верят
5 заблуждений об эзотерике, в которые люди ошибочно верят
Названа опасность использования смартфонов во время пандемии коронавируса
Названа опасность использования смартфонов во время пандемии
Выборы в Сербии состоятся по окончании эпидемии
Выборы в Сербии состоятся по окончании эпидемии
Банки в первом квартале сократили число выданных потребкредитов
Банки в первом квартале сократили число выданных потребкредитов
Насильник Шурыгиной спасает парня от тюрьмы за надругательство над девушкой
Насильник Шурыгиной спасает парня от тюрьмы за надругательство над

Еще по теме

Следователи назвали причину взрыва на астраханском полигоне
Осколки после взрыва на военном складе под Ачинском разлетаются в радиусе 15 километров
Под Мариуполем на складах боеприпасов произошли взрывы
В прокуратуре озвучили возможные причины пожара на оружейном складе в Харьковской области