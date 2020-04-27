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Ведущая «Орла и решки» рассказала о слежке за мужем

Ведущая «Орла и решки» рассказала о слежке за мужемРегина ТодоренкоФото: @reginatodorenko

Ведущая тревел-шоу «Орел и решка» Регина Тодоренко рассказала, что следит за мужем, певцом Владом Топаловым с помощью специальной программы на смартфоне. Об этом она сообщила в эфире передачи «Новые русские сенсации» на НТВ. Выпуск опубликован на сайте канала.

«Вообще я периодически чекаю, где он находится, потому что у меня есть программка», — отметила ведущая. Она также показала, что супруг прислал ей несколько минут назад видео с сыном, и пообщалась с ним по телефону перед камерами.

Тодоренко пояснила, что может проверить, находится ли супруг дома, благодаря видеонаблюдению в квартире. Она продемонстрировала видео с камеры в прямом эфире. «Вот это он, Владик Топалов, сидит в трусах, не обманул», — заметила ведущая.

Ранее подписчики Влада Топалова затравили певца в Instagram из-за слов его супруги о домашнем насилии. Певец ответил на ряд сообщений в нецензурной форме, после чего его также обвинили в алкоголизме, наркомании и желании «покалечить жену за то, что попой не вертела как следовало».

Тодоренко в интервью Peopletalk на YouTube заявила, что женщины могут быть виноваты в том, что их бьют. Позже она извинилась за свое высказывание, но многие пользователи сети осудили ее, негодование переросло в травлю ведущей. После скандала журнал Glamour лишил Тодоренко звания «Женщина года», подчеркнув, что любое насилие, в том числе буллинг, недопустимо.

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По материалам: lenta.ru

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