Во Флориде найдены остатки испанского форта XVI века

Вадим Карасев

Археологи Флориды и Джорджии обнаружили в археологическом парке Маунд-Ки на юго-западном побережье Флориды остатки укрепления Сан-Антон-де-Карлос, построенного испанцами в 1566 году и покинутого три года спустя.

Сан-Антон-де-Карлос был основан на землях индейского народа калуса, самого могущественного из коренных народов данного региона. Калуса почти двести лет активно противодействовали проникновению испанцев на юго-запад Флориды, оказывая им вооруженное сопротивление. В период недолгого мира конкистадор Менендес де Авилес, женившийся на дочери вождя калуса, сумел основать поселения Сан-Августин и Сан-Антон-де-Карлос, где расположилась миссия иезуитов. Но вражда быстро возобновилась, и Сан-Антон-де-Карлос был покинут. Только в начале XVIII века, во время войны королевы Анны, калуса были разгромлены ямаси и криками, получившими современное оружие от англичан. «Несмотря на то, что калуса были самым влиятельным народом в Южной Флориде, испанцы неумолимо втягивали их в более широкую мировую экономическую систему, — говорит один из авторов нынешнего исследования Уильям Марквардт, почетный куратор археологии и этнографии Южной Флориды во Флоридском музее естественной истории. — Тем не менее, оставаясь верными своим ценностям и образу жизни, калуса продемонстрировали устойчивость, не имеющую себе равных у большинства других коренных обществ на юго-востоке США».

Археологи и историки давно подозревали, что существовавший краткое время форт Сан-Антон-де-Карлос располагался на территории Маунд-Ки. Планомерные поиски были начаты в 2013 году. Наконец при помощи техники дистанционного зондирования в почве были обнаружены остатки стен. Раскопки показали, что стены представляют собой старейший в континентальной Северной Америке пример использования примитивной разновидности бетона (tabby). На изготовление такого бетона шла известь, которую получали из раковин устриц и других морских моллюсков. Известь смешивали с обломками раковин, песком, пеплом и водой. Этот раствор испанцы применяли для укрепления деревянных столбов. Позже рецепт этой разновидности бетона у испанцев переняли английские колонисты.

По словам Уильяма Марквардта, сейчас исследована только небольшая часть территории старинного укрепления. «Обнаружение прямых стен форта, всего в нескольких дюймах от поверхности, было для нас очень волнующим, — говорит он. — Это стало не только подтверждением расположения форта, но и обещанием, что Маунд-Ки прольет свет на малоизвестные страницы истории Флориды и Америки».

О результатах исследования сообщает статья в журнале Historical Archaeology.