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Во Франции число жертв коронавируса превысило 23 тысячи человек

Во Франции число жертв коронавируса превысило 23 тысячи человек
Число жертв коронавируса во Франции превысило 23 тысячи, за сутки скончались 437 человек, сообщает в понедельник министерство здравоохранения.

Накануне число умерших составляло 22 856, всего было зарегистрировано более 124,5 тысяч случаев заболевания.

"С 1 марта мы оплакиваем 23 293 смерти, связанных с COVID-19", - говорится в коммюнике минздрава.


Отмечается, что 14 497 человек скончались в больницах и 8796 – в социальных и медико-социальных учреждениях.

# В мире
По материалам: ria.ru

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