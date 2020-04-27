Во Франции число жертв коронавируса превысило 23 тысячи человек

Лидия Мартынова

Число жертв коронавируса во Франции превысило 23 тысячи, за сутки скончались 437 человек, сообщает в понедельник министерство здравоохранения.

Накануне число умерших составляло 22 856, всего было зарегистрировано более 124,5 тысяч случаев заболевания.

"С 1 марта мы оплакиваем 23 293 смерти, связанных с COVID-19", - говорится в коммюнике минздрава.

Отмечается, что 14 497 человек скончались в больницах и 8796 – в социальных и медико-социальных учреждениях.