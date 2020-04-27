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Военные США пропали без вести у крупнейшего месторождения нефти в Сирии - СМИ

Военные США пропали без вести у крупнейшего месторождения нефти в Сирии - СМИ

Военные США исчезли возле самого крупного месторождения нефти в Сирийской Арабской Республике, передает агентство SANA.

В сообщении сказано, что двое американцев на управляемой бронемашине подверглись нападению со стороны неизвестной группировки. Инцидент случился сегодня, 27 апреля возле крупнейшего сирийского нефтяного месторождения «Аль-Омар» в провинции Дейр-эз-Зор.

Журналисты узнали, что транспортное средство позже было найдено разбитым и полностью сожженным. При этом о судьбе американских военнослужащих ничего неизвестно. Официально Пентагон происшествие не комментирует.

Ранее власти США объявили о выводе своих военных из Сирии. Была оставлена небольшая группа, дислоцированная в районе крупных нефтяных месторождений САР, преимущественно контролируемых курдскими «Сирийскими демократическими силами».

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По материалам: u-f.ru

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