ВОЗ предупредила о возможности повторного заражения COVID-19

Влада Некрасова

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что в настоящее время нет никаких доказательств того, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения. Информация оформлена в виде научной записки и опубликована в связи с обсуждаемым предложением правительств ряда стран ввести так называемый "паспорта иммунитета", который позволил бы переболевшим людям свободно путешествовать или вернуться к работе.

Некоторые правительства, желая постепенного возвращения к работе и возобновления экономической деятельности, выдвинули идею создания документа, подтверждающего на основе серологических тестов, выявляющих у людей наличие антител в крови, иммунитет к новому коронавирусу.

Но эффективность защиты от SARS-CoV-2 благодаря антителам до сих пор не установлена ни одним научным исследованием.

ВОЗ . — По состоянию на 24 апреля 2020 года ни одно исследование не оценивало, обеспечивает ли присутствие антител к SARS-CoV-2 иммунитет к последующей инфекции этим вирусом".

Отмечается также, что не у всех переболевших вырабатывается достаточно сильный иммунный ответ, а некоторые из переболевших "имеют очень низкий уровень нейтрализующих антител в крови".