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Второй врач за неделю выпал из окна коронавирусной больницы

Второй врач за неделю выпал из окна коронавирусной больницы

Подмосковье, новости 26 апреля. В Звездном городке скончалась после падения из окна больничной палаты заведующая станции сокрой помощи. Как передает РЕН-ТВ, женщина погибла на месте от травм, несовместимых с жизнью.

По данным издания, инцидент случился 24 апреля. Что привело к трагическим событиям, разбирается полиция. Известно, что в момент падения из окна медик находилась в отделении, перепрофилированном под лечение пациентов с коронавирусом. Медик была госпитализирована в госпиталь из-за коронавируса, уточняет МК.ru со ссылкой на СМИ.

25 апреля в Красноярске произошел практически аналогичный инцидент. В госпитале для военных из окна выпала главврач. Она осталась жива, ей проведена операция, но состояние медика оценивается как тяжелое.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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