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«Заявление Долиной достойно деревенщины»: Мария Арбатова обрушилась на певицу за критику феминизма

«Заявление Долиной достойно деревенщины»: Мария Арбатова обрушилась на певицу за критику феминизма
Лариса Долина назвала глупыми женщин, придерживающихся феминистских взглядов. Мария Арбатова возмутилась заявлением исполнительницы, обвинив ее в безграмотности. Писательница разочарована певицей, которую считала интеллигентным человеком.

64-летняя Лариса Долина считает глупой теорию о том, что представительницам прекрасного пола не нужен мужчина. По ее мнению, каждая женщина мечтает быть любимой, а путь феминизма не нормален. «Считаю, что все эти разговоры — только разговоры. Участницы этих движений, наверное, просто хотят на себя внимание обратить», — заявила она.

Высказывания артистки не оставила без внимания 62-летняя Мария Арбатова. «Такие заявления, мне кажется, могут делать люди, приехавшие из деревни, всю жизнь доившие коров и не прочитавшие ни одной книжки. Лариса Долина — человек, который зарабатывает деньги, который содержит свою семью, который не стоит и никогда не стоял за спиной мужчины, и от нее такие слова странно услышать», — негодовала она.


Писательница поспешила напомнить, за что именно боролись феминистки, а также выразила свое разочарование Долиной. «Она всегда казалась интеллигентным человеком, но выяснилось, что она не знает азов истории родной страны, — возмущалась Арбатова. — Потому что именно феминистское движение обеспечило лично ей, как и всем остальным женщинам страны, равную оплату труда, равноправие для официального продвижения, обеспечило возможность рожать и уходить в декретный отпуск».

Мария Ивановна удивлена, что Долина когда-то входила в состав Совета по культуре и искусству при президенте РФ, ведь не знает элементарных вещей, хотя считает себя образованным человеком.

«Я понимаю, когда какая-нибудь глупенькая девочка, которая вчера появилась на экране, хочет таким образом привлечь к себе внимание. Наверное, тема феминизма — это случай, когда Ларисе Долиной лучше петь или жевать, чем говорить», — заключила писательница.

Фото: Legion-Media

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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