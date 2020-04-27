"Застрявших" из-за COVID-19 за рубежом украинцев вернут домой: названы города, куда полетят самолеты

Алексей Вольцев

В связи с тем, что за границей по-прежнему остается большое количество украинцев, которые не могут из-за карантина вернуться домой, Министерство инфраструктуры продолжит эвакуацию по воздуху наших сограждан из других стран.

Об этом сообщил Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, пишет Правительственный портал.

«У меня хорошие новости для украинцев, которые сейчас находятся за границей и хотят вернуться домой. Мы восстанавливаем специальные рейсы в Украину из разных стран мира», — отметил Владислав Криклий.

При этом министр отметил, что вывозить домой граждан будут только при условии обязательной обсервации в течение 14 дней после возвращения — в специализированных учреждениях или дома, соблюдая режим самоизоляции.

Контроль за соблюдением правил самоизоляции будет осуществляться с помощью приложения «Дій вдома» на платформе «ДІЯ».

В числе городов, из которых планируются рейсы — Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло, Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что первой страной, из которой вывезут украинцев, станет Израиль — в связи с тем, что там наиболее остро стоит визовый вопрос. Затем борты полетят в США, где у наших людей также заканчиваются туристические визы. Далее Бали, Индонезия, Тайланд, европейские государства.