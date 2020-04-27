Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » "Застрявших" из-за COVID-19 за рубежом украинцев вернут домой: названы города, куда полетят самолеты

"Застрявших" из-за COVID-19 за рубежом украинцев вернут домой: названы города, куда полетят самолеты

"Застрявших" из-за COVID-19 за рубежом украинцев вернут домой: названы города, куда полетят самолеты

В связи с тем, что за границей по-прежнему остается большое количество украинцев, которые не могут из-за карантина вернуться домой, Министерство инфраструктуры продолжит эвакуацию по воздуху наших сограждан из других стран.

Об этом сообщил Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, пишет Правительственный портал.

«У меня хорошие новости для украинцев, которые сейчас находятся за границей и хотят вернуться домой. Мы восстанавливаем специальные рейсы в Украину из разных стран мира», — отметил Владислав Криклий.

При этом министр отметил, что вывозить домой граждан будут только при условии обязательной обсервации в течение 14 дней после возвращения — в специализированных учреждениях или дома, соблюдая режим самоизоляции.

Контроль за соблюдением правил самоизоляции будет осуществляться с помощью приложения «Дій вдома» на платформе «ДІЯ».

В числе городов, из которых планируются рейсы — Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло, Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что первой страной, из которой вывезут украинцев, станет Израиль — в связи с тем, что там наиболее остро стоит визовый вопрос. Затем борты полетят в США, где у наших людей также заканчиваются туристические визы. Далее Бали, Индонезия, Тайланд, европейские государства.

Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Россия вернулась в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия вернулась в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Элайджа Вуд продает репу в онлайн-игре
Элайджа Вуд продает репу в онлайн-игре
В Сибири разработали средство против герпеса и лихорадки Западного Нила
В Сибири разработали средство против герпеса и лихорадки Западного
Данные сотен миллионов пользователей популярной соцсети утекли в сеть
Данные сотен миллионов пользователей популярной соцсети утекли в сеть
Парламентарии рассказали, когда произойдет "победа парламентаризма"
Парламентарии рассказали, когда произойдет "победа парламентаризма"
Что смотреть онлайн 27 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 27 апреля. Расписание трансляций
Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России
Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России
В Калуге возобновит производство завод Volkswagen
В Калуге возобновит производство завод Volkswagen
В Северной Корее рассказали о работе Ким Чен Ына с документами
В Северной Корее рассказали о работе Ким Чен Ына с документами
В КоАП включат принцип презумпции невиновности
В КоАП включат принцип презумпции невиновности
Лукашенко: в зараженных после взрыва на ЧАЭС районах можно и нужно жить
Лукашенко: в зараженных после взрыва на ЧАЭС районах можно и нужно
Топ-5 знаков зодиака, которым нельзя доверять секреты
Топ-5 знаков зодиака, которым нельзя доверять секреты

Топ на сегодня

5 заблуждений об эзотерике, в которые люди ошибочно верят
5 заблуждений об эзотерике, в которые люди ошибочно верят
Названа опасность использования смартфонов во время пандемии коронавируса
Названа опасность использования смартфонов во время пандемии
Выборы в Сербии состоятся по окончании эпидемии
Выборы в Сербии состоятся по окончании эпидемии
Банки в первом квартале сократили число выданных потребкредитов
Банки в первом квартале сократили число выданных потребкредитов
Насильник Шурыгиной спасает парня от тюрьмы за надругательство над девушкой
Насильник Шурыгиной спасает парня от тюрьмы за надругательство над

Еще по теме

Просят спасти от коронавируса: в МИД рассказали о тысячах украинцев, пытающихся вернуться домой
Не раньше мая: в Мининфраструктуры дали прогноз о том, когда заработают метро и общественный транспорт
Министр инфраструктуры Украины предложил перенести прах Бандеры и Петлюры в Киев
Большая эвакуация: в МИД планируют отправку еще нескольких спецрейсов для возврата украинцев домой