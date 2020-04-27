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Зеленский предложил развивать туризм в Чернобыле после карантина

Зеленский предложил развивать туризм в Чернобыле после карантина

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 26 апреля - в день 34-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС, посетил зону отчуждения. Целью визита украинского президента было знакомство с обстановкой в центре размещения сил, ответственных за тушение пожаров близ Чернобыля.

В ходе визита Владимир Зеленский встретился с главой Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Сергеем Калашником. В беседе с чиновником президент Украины предложил тому разработать и представить для рассмотрения план развития туризма в Чернобыле.

По словам Калашника, с целью привлечения туристов в зону отчуждения "нужно улучшить инфраструктуру". Слова украинского чиновника приводит RT.

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# Украина / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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