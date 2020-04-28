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"Ъ": в России могут ввести платную регистрацию новых смартфонов по IMEI

"Ъ": в России могут ввести платную регистрацию новых смартфонов по IMEI
С 1 июля 2021 года в России может начаться обязательная регистрация мобильных устройств по заводскому номеру (IMEI). Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на новую версию законопроекта группы членов Совета Федерации.

Предполагается, что эта мера поможет бороться с кражами, а также позволит ограничить непрямые поставки смартфонов в интересах официальных дистрибьюторов.

# Россия
По материалам: ria.ru

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