6 предметов, от которых нужно избавиться к 1 мая 2020 года

Вадим Карасев

Май 2020 года станет для нас месяцем духовного роста, временем, когда жизнь возвращает бумеранги и раздает долги. В связи с этим редакция сайта dailyhoro.ru приготовила список предметов, от которых стоит избавиться, чтобы осуществить свои мечты.

Не везет в жизни? Не отчаивайтесь. Вполне возможно, что энергетика вашего дома блокирует циркуляцию положительной энергии. В этом могут быть виноваты предметы, которые приносят в дом несчастье. Согласно древнему учению фэн-шуй, если вовремя не избавиться от старых вещей, дурных мыслей и негативной энергетики, на удачу и благополучие можно не рассчитывать. Еще есть время на «генеральную уборку». Стоит избавиться от энергетического мусора и встретить 1 мая с чистой душой.

1. Старые коробки и бумажный мусор

Речь идет о ненужных газетах, старых календарях, документах, журналах, картонных коробках от техники и обуви. Все эти вещи — вампиры, которые не только собирают пыль, но и впитывают в себя негатив. Заведите привычку избавляться от бумажного мусора хотя бы раз в полгода. Не забудьте о и чеках: в противном случае могут начаться финансовые проблемы в семье.

2. Любая «просрочка»

Начинается новый месяц, а любой месяц биоэнергетики рекомендуют встречать в обновленной, свежей, позитивной обстановке. Поэтому они советуют избавиться от всего, что испорчено и лежит мертвым грузом. К этому относится не только еда, но и лекарства, косметика, бытовая химия. По истечении срока годности эти вещи не просто теряют свою значимость, но и становятся вредными для здоровья.

3. Сломанная техника и разбитая посуда

Если вечно нет времени на починку, то зачем хранить сломанный телевизор или стиральную машинку? Это относится и к посуде. Мелкие сколы, трещины на посуде говорят только об одном — пришло время купить новую. Специалисты фэн-шуй уверены: любая сломанная вещь «выкачивает» человеческую энергию, что приводит к раздражению, скандалам и разладу в доме.





4. Ненужный «дареный конь»

Когда вас спрашивают, что подарить, будьте предельно честны, иначе дом может заполниться ненужными вещами, выбросить которые не позволит чувство вины. Успокоить совесть можно, передарив эти подарки людям, которым они действительно необходимы. Перед 1 мая эксперты сайта dailyhoro.ru советуют отдать ненужные вещи, оставив себе только то, что действительно необходимо и приносит радость. Коллекции фарфоровых статуэток, шкатулок, копилок и прочей мелочи чаще всего просто засоряют пространство. В вашем доме должно быть то, что сочетается с его общим стилем, и то, что нравится вам. Остальное желательно раздать, сделав близким небольшие подарки по случаю Первомая.

5. Вещи с плохой кармой

Для того, чтобы ваша жизнь была счастливой и протекала в положительных эмоциях, а в делах сопутствовала удача, время от времени нужно очищать карму дома. Сюда входят и энергетическая чистка, и очищение от негатива, и избавление от вещей с плохой кармой. Какой кармой обладает ваш дом, так жизнь и будет проходить в его стенах.

Карма вещи напрямую связана с событиями, которые недавно с ней происходили: несчастные случаи, скандалы и другие негативные происшествия. Вещь впитывает в себя негатив, что, несомненно, сказывается на жизни семьи, в которой она находится, в виде неприятностей и семейных проблем.

Новый месяц — новая страница жизни. И открывать ее нужно с добрыми мыслями и хорошим настроением. Вещи, которые вызывают неприятные воспоминания, нужно либо выбросить, либо энергетически очистить.

6. Старые предметы интерьера

Речь идет о старинной, антикварной мебели. Необходимо точно знать, кто был ее владельцем до вас. В случае печальной истории от таких вещей рекомендуется избавляться. Да, она может быть ценной с финансовой точки зрения, но в энергетическом плане антиквариат с дурной историей таит в себе огромные опасности, вплоть до повторения ранее произошедших негативных событий.