Адвокат объяснила травлю Тодоренко из-за слов о домашнем насилии

Вадим Карасев

Фото: reginatodorenko / Instagram

Адвокат Мари Давтян объяснила травлю ведущей «Орла и Решки» Регины Тодоренко из-за слов о домашнем насилии. Об этом Давтян рассказала в беседе с «Известиями».

«Тодоренко ретранслировала опасный миф, который повторяют миллионы людей», — сказала адвокат. По ее словам, случай телеведущей стал редким примером того, что публичный человек в состоянии признать свою ошибку.

Она отметила, что, когда человек рассказывает о виновности жертвы насилия в случившемся на миллионную аудиторию, то это несет негативные последствия. Давтян указала, что женщины, которые пострадали от домашнего насилия, и так себя регулярно укоряют за то, что с ними происходит. «Общество далеко не всегда их поддерживает», — подчеркнула она.

Тодоренко в интервью Peopletalk на YouTube заявила, что женщины могут быть виноваты в том, что их бьют. «Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» — сказала телеведущая. Позже она извинилась за свое высказывание, однако многие пользователи сети осудили ее, негодование переросло в травлю ведущей. После скандала журнал Glamour лишил Тодоренко звания «Женщина года», а компании начали разрывать рекламные контракты с ведущей.